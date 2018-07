“Guardiola ha influenciat a Anglaterra”

Per primer cop des del 1990, la selecció anglesa de futbol jugarà una semifinal del Mundial. A Anglaterra s’ha desfermat l’eufòria, i una de les persones que rep més elogis és el tècnic Gareth Southgate, que va arribar a la banqueta de forma provisional quan Sam Allardyce va ser acomiadat per un cas de comissions en fitxatges. Però, en dos anys, Southgate ha aconseguit crear un equip que ha donat la sorpresa, en part gràcies a la sort, ja que no s’ha enfrontat a rivals de primer nivell, i en part gràcies a la bona feina. Segons Paul Scholes, que va ser durant més de deu anys internacional amb Anglaterra, un dels punts clau per entendre l’èxit de Southgate és que ha escoltat tècnics estrangers que han portat idees noves al futbol anglès. Un d’ells, Pep Guardiola. “Southgate ha anat a veure Guardiola, s’han reunit i han parlat molt. Southgate volia saber com es pot fer el futbol dels seus equips. Guardiola ha sigut definitivament una influència en aquesta selecció. Només cal veure la forma de jugar dels tres defenses centrals o el fet d’apostar per un porter que també sap tocar la pilota amb els peus”. Segons Scholes, que va guanyar la Champions amb el Manchester United però mai va poder arribar a unes semifinals amb la seva selecció, “als aficionats anglesos ens agrada guanyar, però també trobo normal que ens agradi que la selecció jugui bé. Espanya ha fet el millor futbol aquests últims anys. I el Manchester City és ara mateix l’equip que millor futbol fa a la Premier League. Per quina raó no s’hauria de voler jugar així? Per quina raó no hauríem de voler copiar les millors coses dels altres equips?”, va preguntar-se en declaracions a BeInSports. Altres exjugadors com Gary Lineker o Alan Shearer també han lloat Southgate i la seva capacitat d’obrir-se a influències com les de Guardiola, tot i que, tal com ha recordat Lineker, “per jugar així també calen jugadors per fer-ho. Cada equip és diferent”.