Islàndia busca allargar el seu idil·li contra una Croàcia amb la feina feta

Islàndia afronta aquest dimarts (20 h, BeMad o Cuatro) la seva última oportunitat de prolongar la seva estada a Rússia 2018 davant la líder del grup, Croàcia, ja classificada com a primera de grup i amb la ment posada en els vuitens de final. La selecció islandesa buscarà avançar a vuitens en el seu debut en un Mundial pendent del que passi també en l'enfrontament entre Nigèria i l'Argentina. Tots tres tenen opcions encara que només l'equip africà depèn del seu propi resultat.

L'Islàndia de Heimir Hallgrimsson va sumar el seu primer punt en un Mundial en el xoc contra l'equip argentí, en la primera jornada, però va caure en el següent, superada per Nigèria. Islàndia pretén prolongar l'idil·li amb l'alta competició que va aconseguir en la passada Eurocopa, on va arribar fins als quarts de final. Abans d'això, Hallgrimsson ha resoldre la cita amb Croàcia. El combinat islandès confia aprofitar la relaxació del seu rival, ja classificat com a primer i que segurament apostarà per un onze ple de rotacions.

Per tant, buscarà la seva primera victòria mundialista amb premi extra. El preparador d'Islàndia, emparat en el bloc que l'ha portat a Rússia, no preveu canvis. Curiosament, Islàndia va acabar per davant de Croàcia en la fase de classificació per al Mundial. De fet, l'últim duel entre les dues seleccions va acabar amb victòria islandesa amb un gol en l'últim minut (1-0).

Una Croàcia plena de suplents

La selecció de Croàcia afronta el partit com un premi per als seus futbolistes, amb els deures fets i com a jutge del desenllaç definitiu del grup. L'equip balcànic insisteix a subratllar la professionalitat del seu planter, que no pretén regalar res a l'adversari i, per tant, ajudar o perjudicar tercers. Tot i així, el tècnic Zlatko Dalic ja ha anunciat que no posarà tot el seu potencial sobre el terreny de joc. De fet, pretén no comptar amb la majoria dels futbolistes que acumulen una targeta dels partits anteriors per evitar contratemps en les eliminatòries.

Sis dels seus futbolistes han sigut amonestats en els partits previs del torneig. Contra Nigèria, Ivan Rakitic i Marcelo Brozović van veure la cartolina groga. Davant de l'Argentina, Sime Vrsaljko, Mario Mandzukic, Ante Rebić i Vedran Corluka van ser advertits. Diversos d'ells, si no tots, no saltaran a la gespa del Rostov Arena. De la mateixa manera, Dalic pot donar descans a Luka Modric. El migcampista del Reial Madrid, una de les sensacions del Mundial, és bàsic en el quadre croat i el seu seleccionador pretén que mantingui la frescor per als moments clau. No pensa arriscar. El porter suplent Lovre Kalinic també pot tenir la seva oportunitat. El meta del Gant, a l'ombra de Danijel Subasic, va deixar entreveure que podria estar sobre la gespa del Rostov Arena.