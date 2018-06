Japó: Takashi Inui

Passarà a la història de l’Eibar com el fitxatge més car del club: 300.000 euros! Hi ha un altre futbol i el futbol era una altra cosa, tan sols fa mil dies. Després de tres anys a Eibar, on s’ha guanyat el respecte de tothom, des dels encarregats de material fins a la presidenta del club, Inui ha decidit marxar. Viatjarà del nord al sud, del País Basc a Andalusia: el Betis serà el seu nou club just complir la trentena. Havia convertit el seu equip en el tercer més vist al Japó, solament al darrere de Madrid i Barça, tot un fet mediàtic.

Mendilibar, el seu entrenador aquests últims anys, el valora com un jugador massa obedient, i per això sovint l’esbronca, més amb les mans que amb la paraula, ja que el traductor que els connectava va desaparèixer de la ciutat esportiva armera el segon any, per ordres de l’entrenador. El dia a dia a Eibar, on viu, és estrany. No es fa amb cap company fora dels espais esportius, tot i que té una excel·lent relació amb tots. Un cuiner del restaurant Mendi Goikoa d’Axpe li fa el menjar a casa seva un parell de cops per setmana. Parla poc castellà, i conversa amb Iñaki Bea, el segon entrenador, en un alemany robust per totes dues parts.

Aquesta temporada es va viure un moment prou surrealista després de l’Eibar-Barça de Lliga. Al ser entrevistat a peu de camp en directe va necessitar els serveis d’un traductor que va convertir el diàleg en una autèntica absurditat. La temporada passada va ser convocat a Tòquio pel primer ministre del Japó a una recepció als reis d’Espanya, de manera que Mendilibar va haver de prescindir d’ell. Coses de la política i el protocol. S’ha convertit en l’ànima llatina del Mundial amb la seva versatilitat.