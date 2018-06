El Japó derrota per primer cop un rival americà i posa els colombians contra les cordes (2-1)

La selecció japonesa ha aconseguit trencar una ratxa de 8 anys sense guanyar un partit al Mundial i ha derrotat els colombians, perjudicats per la vermella als cinc minuts de partit a Carlos 'la Roca' Sánchez.

El Japó, que havia guanyat sols 4 partits de 17 als Mundials, l'últim el 2010, i mai contra un equip americà, s'ha vist beneficiat per una errada de Davinson Sánchez, el central colombià, als cinc minuts, quan ha perdut la posició i ha provocat una ocasió dels japonesos en què Carlos Sánchez, per evitar un xut amb el braç, ha vist la vermella. Shinji Kagawa no ha fallat i ha situat el Japó per davant (1-0). La vermella al jugador cedit a l'Espanyol ha fet molt de mal a un equip amb el blaugrana Yerry Mina a la banqueta i el gironí Mojica de titular.

Colòmbia, amb James Rodríguez amb molèsties a la banqueta, ha mogut peça amb William Barrios entrant per Juan Cuadrado als 30 minuts. I la pressió els ha permès empatar amb un xut de falta de Juan Quintero per sota de la barrera japonesa, en què Kawashima ha agafat la pilota tard, ja dins la porteria.

A la segona part, entre Kagawa, Inui i Haraguchi s'han posat a manar i han castigat els colombians amb un ritme de pilota alt, fins que en un servei de córner el davanter Osako ha marcat el gol del triomf japonès. Llavors ja jugava James, que ha entrat per Quintero, però Colòmbia, molt cansada després de tants minuts amb 10 homes, ha acabat ensenyant la bandera blanca i queda molt tocada en un grup en què els altres rivals són el Senegal i Polònia.