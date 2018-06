Joachim Löw, un generador de tendències

260x366 Alemanya Joachim Löw Alemanya Joachim Löw

Va ser escolanet abans que futbolista. Un any abans de debutar com a jugador amb 18 anys amb el Freiburg defensava els colors de Déu a l’església de la seva Schönau natal. Quinze anys i set equips entre Alemanya i Suïssa són la seva trajectòria com a jugador abans de debutar com a entrenador-jugador en els seus dos últims anys de trajectòria com a futbolista. Va ser una època en què va tenir pluriocupació: corria al terreny de joc i dirigia a la banqueta al mateix temps. S’ha convertit en un dels seleccionadors més veterans en el càrrec al Mundial de Rússia, perquè ja fa dotze anys que dirigeix la banqueta alemanya després de succeir Jürgen Klinsmann, de qui era ajudant, l’any 2006, després del Mundial. Defensor del títol conquerit ara fa quatre anys a la final del Brasil contra l’Argentina, es treu pressió explicant que només un cop un campió del món ha repetit victòria. Admet que el seu rol és ser un visionari i un generador de tendències. Ho aplica pensant com cal jugar a Rússia respecte a com es va jugar al Brasil.

A Youtube han sigut trending topic els seus vídeos hardcore a la banqueta, tan grotescos com poc futbolístics. En un partit del Mundial 2010, contra Anglaterra, es va menjar els mocs; al Mundial del 2014 va donar la mà a Cristiano Ronaldo després de fer burilles, i per acabar-ho d’adobar, a l’Eurocopa de l’any 2016, després de posar-se la mà al cul, la va ensumar. Tot molt poc pulcre. Elegant i discret dins i fora del camp, és el Pep Guardiola germànic, obsessiu amb el treball: hi dedica el 100% del seu temps. Les temporades de Guardiola al Bayern de Munic els van acostar més conceptualment i futbolísticament. Potser aquesta confraternització de la cultura i la visió del futbol és el que ha impedit que acceptés l’oferta florentiniana per capitanejar el vaixell blanc la pròxima temporada.