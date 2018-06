Un gol de falta de Kolarov dona ales als serbis contra Costa Rica (1-0)

La selecció de Sèrbia s'ha endut els tres punts a Samara gràcies a un gol de falta preciós del veterà Aleksandr Kolarov (1-0). El lateral de la Roma ha superat Keylor Navas amb un falta marca de la casa i ha deixat Costa Rica sense recompensa i amb poques opcions de repetir l'èxit d'ara fa quatre anys, quan va arribar als quarts de final. Si els 'ticos' perden divendres amb el Brasil, quedarien segurament eliminats.

El partit de Samara ha sigut obert i alegre, amb Keylor Navas fent dues grans intervencions a les botes de Mitrovic, el davanter centre d'una Sèrbia que ha engrescat en el debut com a tècnic de Mladen Krstajic, l'exjugador escollit per la Federació per guiar l'equip a la fase final malgrat la manca d'experiència a les banquetes.

Costa Rica, sense por i amb una proposta dinàmica, ha desaprofitat dues ocasions clares de gol en els primers minuts, quan el mig del camp Celso Borges - Guzman recuperava pilotes i connectava amb Ureña. Óscar Duarte, el central de l'Espanyol, guanyava els dels Mitrovic en un inici de matx en què l'equip 'tico' s'ha mostrat més valent. Però ha durat poc. Milinkovic-Savic, el jugador del Lazio nascut a Lleida quan el seu pare jugava a l'equip català, s'ha posat a moure la pilota acompanyat per la gran feina de Matic i Milivojevic al doble pivot. I els serbis han manat tant a finals de la primera part com a inicis de la segona, quan ha arribat el gol de Kolarov.

Amb el gol, Costa Rica ha fet entrar els experimentats Bolaños i Joel Campbell, que han aconseguit el control de la pilota, però han patit amb la verticalitat d'un equip serbi que es jugarà bona part del seu futur contra Suïssa, en la pròxima jornada, abans del duel final amb els brasilers. El partit ha acabat amb tensió i picabaralles i més de 7 minuts de descompte. Però els serbis han defensat amb encert el seu triomf.