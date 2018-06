Un Luis Suárez centenari classifica l'Uruguai per als vuitens de final (1-0)

L'Uruguai és el segon país classificat per als vuitens de final del Mundial. La selecció 'celeste' n'ha tingut prou amb un gol de Luis Suárez per derrotar l'Aràbia Saudita (1-0) i sumar els tres punts. Ara es jugarà la primera posició del grup A en l'últim partit amb Rússia.

No ha sigut un bon partit dels uruguaians, que n'han tingut prou amb una diana que ha arribat a la sortida d'un córner mal defensat. L'equip de Tabárez ha sigut especulatiu i s'ha enganxat a la defensa ben ordenada del conjunt saudita.

En canvi, tot han sigut floretes per a Luis Suárez, que arribava precisament al seu partit número 100 amb la selecció uruguaiana. Oportunista com sempre ha aprofitat l'error defensiu per marcar a plaer l'únic gol del partit i estrenar-se també com a golejador al Mundial de Rússia.

Reacció insuficient de l'Aràbia Saudita

La selecció que entrena Pizzi ha millorat notablement després de la golejada que va encaixar en el partit inaugural contra Rússia, però la reacció ha sigut insuficient per aspirar a passar ronda. Després de dos partits i sense cap punt ja està matemàticament eliminada.

Això sí, ha ofert una bona imatge i ha portat el perill a la porteria de Muslera, especialment per mitjà de Hattan Bahebri, que ha tingut tres ocasions, una de les quals molt clara. Però els saudites han evidenciat que els falten individualitats i, a més, s'han hagut de sobreposar a la lesió d'Al-Jassim, que s'ha fet un trencament muscular.