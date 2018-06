Rafa Márquez entra al club de jugadors amb 5 Mundials

El mexicà Rafa Márquez ha entrat al club dels jugadors que han participat en cinc Mundials, juntament amb l’alemany Lothar Matthäus (que va jugar tots els Mundials del 1982 al 1998) i dos porters, l’italià Gianluigi Buffon (1998-2014) i el mexicà Antonio 'La Tota' Carvajal (1950-1966). D'aquests, però, només Matthäus, Carvajal i Márquez han jugat partits en cinc Mundials, ja que Buffon va ser convocat el 1998 però va veure els partits des de la banqueta.

La fita de Márquez, que ha entrat a la segona part del triomf mexicà sobre els campions del món, Alemanya, arriba quan viu un dels moments més durs de la seva vida. L’agost del 2017 el departament del Tresor dels Estats Units va incloure el seu nom en una investigació sobre el narcotràfic mexicà. En concret, l’Oficina de Control d’Actius Estrangers dels Estats Units, l’OFAC, citava Márquez en una llista de 21 persones que havien cedit el seu nom per ajudar a netejar diners del narcotraficant Raúl Flores. La informació va produir un fort impacte en una societat que s’havia acostumat a seguir cada dia la lluita contra els narcos més importants.

Flores va crear negocis amb els quals va aconseguir crear una pantalla que va allunyar la policia de les seves activitats. Per fer-ho utilitzava amics i socis comercials per invertir en negocis aparentment nets. I en alguns d’aquests negocis va disposar de l’ajuda de famosos de la zona de Jalisco, com el cantant Julión Alvárez i Márquez, que, malgrat ser nascut a Michoacán, durant molts anys va jugar en un dels principals equips de l’estat de Jalisco, l’Atlas de Guadalajara. Márquez hauria conegut Flores durant la seva primera època a l’Atlas, del 1996 al 1999. I de seguida van fer negocis plegats. “Molta gent m’està donant suport i jo no els fallaré. Soc innocent i ho demostraré”, ha insistit sempre l’home que s’ha posat més cops la samarreta de color verd de la selecció mexicana, que argumenta que no coneixia les activitats criminals de Flores.