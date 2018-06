L'Iran sorprèn el Marroc amb un gol en pròpia en el temps afegit (0-1)

Després de gairebé 90 minuts soporífers tot i el bon inici del Marroc, un gol en pròpia porta de Bouhaddouz després d'un servei d'una falta lateral ha donat els tres punts a l'Iran i ha deixat amb un pam de nas els marroquins. Gràcies a aquest solitari gol, els iranians són els primers de puntuar al grup B, on també hi ha la selecció espanyola i Portugal, que s'enfronten aquest divendres.

El partit ha començat amb una gran posada en escena d'un Marroc que, ple d'intencions, ha conduït amb sentit la pilota, però sense aconseguir generar ocasions clares. Feia més de 20 anys que el país africà no jugava un Mundial i, amb una generació amb futbolistes de qualitat tècnica (vegeu l'excés de mitjapuntes que poblen el seu onze), han començat el partit imposant el ritme que han volgut, però sense crear perill clar. La creu del Marroc és no tenir un davanter centre d'alt nivell.

Malgrat el bon inici dels marroquins, s'han anat diluint amb el pas dels minuts, mentre que l'Iran s'ha anat espolsant la por de cos. Després de 20 minuts de domini marroquí, els iranians, entrenats pel portuguès Carlos Queiroz, han anat de menys a més i han disposat de la millor oportunitat de la primera meitat. Després d'un gran contraatac, Azmoun s'ha topat primer amb el porter del Numància Munir i després amb la defensa marroquina, per desaprofitar l'ocasió més clara dels de Queiroz.

Lesió de Nordin Amrabat

A la represa, el Marroc no ha millorat, mentre que l'Iran, sense fer gaire soroll, ha donat sensació de perill, tot i que sense arribar a incomodar els marroquins. A mesura que els minuts han anat avançant el panorama no ha millorat per al conjunt que entrena el francès Hervé Renard, sinó que ha vist com una de les seves estrelles, Nordin Amrabat, que al Marroc juga de lateral dret, ha hagut de ser substituït per lesió. No ha sigut l'únic que ha abandonat el terreny de joc lesionat; els iranians Ebrahimi i Jahanbakhsh també han hagut de demanar el canvi.

540x306 Aficionades d'Iran sense vel abans d'accedir a l'estadi / ZURAB KURTSIKIDZE / EFE Aficionades d'Iran sense vel abans d'accedir a l'estadi / ZURAB KURTSIKIDZE / EFE

S'ha arribat al final del partit amb moltes interrupcions i sense ocasions clares, tret d'una bona rematada del marroquí Ziyech que ha aturat molt bé Beiranvand. La sorpresa ha arribat al final del temps afegit amb un gol en pròpia porta de Bouhaddouz, després d'un servei d'una falta lateral que ha fet esclatar d'alegria els seguidors de l'Iran, entre els quals aficionades que al seu país tenen prohibit accedir als camps de futbol.