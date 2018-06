Yassine Bounou, el porter que somiava ser futbolista

Bounou és Bono per als gironins, perquè a Girona Bono és el porter del seu equip. Per a totes les altres recerques a Google, Bono és el cantant dels U2, mal canvi de nom per posicionar-se. El marroquí és nadiu del Canadà, tot i que amb tres anyets va tornar a Casablanca, una ciutat de pel·lícula. Tot i que ell somiava ser futbolista quan jugava pels carrers plens de llambordes, al seu pare no li agradava gens que dediqués tant de temps a jugar a futbol de petit. Més que triar la demarcació de porter, la seva alçada va ser determinant perquè el seu entrenador decidís que havia de parar en lloc de xutar. Tot i que tenia un gran contracte a punt per signar amb el Wydad de la seva ciutat natal, va decidir marxar un any al filial de l’Atlètic de Madrid. Va viure una dolorosa cessió al Saragossa abans de viatjar cap a Catalunya, en la qual va perdre un ascens amb una errada seva a l’últim partit. D’aquell moment recorda que de tot se n’aprèn i una abraçada d’un porter mític, Andoni Cedrún. Després de ser decisiu en l’ascens, el fitxatge d’Iraizoz va semblar que el relegaria naturalment a la banqueta, però va ser un miratge. En la tornada al Wanda va tenir la mala sort de lesionar-se. En els amistosos previs a Rússia, el porter i el seu company de selecció Mehdi Benatia van tenir un gest prou maco amb un parell de nens que havien sortit acompanyant els jugadors al terreny de joc. Per evitar que els petitons és mullessin, ja que plovia, van fer servir els banderins i els guants per resguardar-los del xàfec. La primera tempesta a Rússia ha sigut perdre contra l’Iran en el temps afegit, tot un contratemps per als marroquins.