El Marroc, sense xarxa de seguretat contra el Portugal d'un Cristiano en ratxa

Portugal tornarà a encomanar-se als gols de Cristiano Ronaldo per intentar enderrocar el mur marroquí i sumar la seva primera victòria al Mundial de Rússia 2018 després d'haver salvat un sofert empat davant Espanya (dimecres, 14 h / Cuatro).

Els tres gols de la gran estrella del Madrid contra Espanya han carregat de moral una selecció portuguesa que veu obert el camí cap als vuitens de final abans de jugar contra el Marroc i els iranians. El partit d'aquest dimecres a l'estadi moscovita de Lujniki, on Cristiano va guanyar la Lliga de Campions amb el Manchester United fa una dècada, és de vital importància. No només per a Portugal. El Marroc, derrotat en la seva estrena contra l'Iran amb un autogol, també es juga pràcticament totes les seves opcions.

Fernando Santos podria retocar lleugerament l'onze. Gonçalo Guedes no va estar massa inspirat a Sotxi. Podria deixar el seu lloc a André Silva, davanter del Milan, que alliberaria en certa manera Cristiano Ronaldo i incrementaria la seva capacitat per sorprendre una defensa que va brillar en la fase de classificació mundialista.

El Marroc encara el partit amb aquesta necessitat de puntuar per no quedar eliminat i amb dubtes en el seu esquema després de la baixa segura de Noureddine Amrabat, que va patir una lleugera commoció cerebral davant l'Iran. L'extrem del Leganés va haver de passar 24 hores en observació en un hospital de Sant Petersburg i es va reincorporar a la concentració diumenge, però amb la baixa mèdica a la butxaca per a la següent trobada. Una absència que obligarà Hervé Renard a canviar l'alineació, encara que no probablement l'estratègia. Tot apunta que el francès tornarà a confiar en una línia de cinc, amb dos centrals ben posicionats –el capità Mehdi Benatia i Saiss o Dóna Costa–, amb el suport d'un pivot de tall defensiu com és Al Ahmadi.

Al Marroc encara es recorda l'únic precedent mundialista entre els dos equips. Va ser al Mundial de Mèxic 86. L'equip africà es va imposar per 3-1 i va passar com a primer de grup per davant d'Anglaterra, Polònia i Portugal. Renard i els seus homes volen repetir la història.