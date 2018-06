Mascherano intenta apagar l'incendi argentí

El migcampista argentí Javier Mascherano ha apel·lat aquest diumenge a l'orgull del grup en recordar que són els "vigents subcampions del món" i s'ha mostrat confiat tot i els mals resultats que "en algun moment" d'aquest Mundial de Rússia ho hauran de demostrar. En una roda de premsa celebrada després de l'entrenament de l'equip a Bronnitsy, Javier Mascherano ha convidat els seus companys a donar "tot el millor" i a "pensar en el col·lectiu" Aquesta és, segons ha explicat el 14 de l''albiceleste', la conclusió a què van arribar els jugadors després de reunir-se amb el cos tècnic.

El combinat argentí està en una situació límit. Cuer del grup D amb 1 punt de 6 possibles, necessita vèncer Nigèria en l'última jornada de la primera fase i esperar que el resultat del partit entre les seleccions de Croàcia i Islàndia l'afavoreixi. "Jo creuré en aquests nois fins al final, perquè molts d'ells m'han portat a jugar tres finals", ha recordat l'exjugador del Barça.

Mascherano ha desmentit que la relació entre els 23 internacionals i el tècnic estigui trencada com van informar alguns mitjans de comunicació argentins, i ha negat que els jugadors decidissin l'equip titular. "Se li ha penjat aquesta llufa a aquesta generació [de problemàtica] i no entenc per què. La relació és totalment normal. Quan sentim una incomoditat, la plantegem. Si no, seríem uns hipòcrites. No aniràs pas a jugar un partit incòmode", ha indicat.