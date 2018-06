Mbappé provoca el naufragi de l'Argentina de Messi (4-3)

Els 40.000 aficionats argentins presents al Kazan Arena han pogut somiar fins al minut 65, fins que Kylian Mbappé ha fet el tercer gol de França, ha capgirat el marcador i ha encarrilat victòria final dels francesos (4-3). Messi, capcot, ha hagut de veure com un futbolista de 19 anys castigava una vegada i una altra la seva selecció, un equip que havia arribat als vuitens de final amb l'aigua al coll i que ha sigut esborrada per una selecció francesa que ha anat de menys a més. El que per molts havia de ser el Mundial de Messi, comença a semblar el Mundial d'Mbappé. Griezmann, de penal, Pavard i un doblet del davanter del PSG han firmat els gols francesos que han neutralitzat les dianes de Di María, Mercado i Agüero. Després del 4-2, amb més cor que cap i amb Messi entrant per primer cop de veritat al partit, l'Argentina hauria pogut empatar 'in extremis', però Meza ha rematat alt en l'última oportunitat del partit poc després del gol d'Agüero en l'afegit.

Mbappé ha estat protagonista des del principi fins al final. D'una falta que ha forçat al minut vuit de partit, ha nascut la primera ocasió de França: un xut de falta de Griezmann que ha fet tremolar el travesser. Primer avís. Cinc minuts després, una nova cavalcada de l'atacant del PSG ha acabat, aquest cop, amb un penal ingenu de Rojo. Griezmann no ha fallat des dels onze metres (1-0, minut 13). El gol, enlloc d'esperonar als francesos, els ha relaxat en excés. Es veien superiors i ho estaven sent. La seva relaxació l'ha castigat, però, Di María. En una jugada que ha nascut en un servei de banda, Banega ha fet arribar la pilota a l'atacant argentí que, tot sol, des de la frontal ha enviat un xut impossible per Lloris (1-1, minut 41). Amb l'empat s'ha arribat al descans.

Després de passar pel túnel de vestidors, Argentina ha sortit més endollada i, d'una falta lateral després d'una gran acció de Di María, ha nascut el gol que ha capgirat el marcador i ha fet somiar els de Sampaoli per uns minuts. Mercado ha desviat a gol, pràcticament sense voler, un xut que ha nascut en les botes de Messi que havia recollit un rebuig de la defensa francesa (1-2, 48 minut). Argentina s'ha fos en una abraçada i, per primer cop, semblava manar en aquest Mundial davant una França que s'ha empetitit. Fins que ha aparegut Pavard per fer un golàs. Amb els argentins faltats de forces, els dos carrils laterals han estat autopistes per als laterals francesos mentre Di María i Pavón s'ho miraven. Una gran centrada del lateral Lucas Hernández ha estat aprofitada a les mil meravelles pel lateral dret, Pavard. El jugador del Stuttgart, on és central, ha engaltat una gran rematada per firmar les taules (2-2, minut 57').

A partir d'aquí, l'Argentina ha baixat els braços i ha començat el recital d'Mbappé. Una centrada rassa, de nou de Lucas Hernández, ha estat rematada primer per Kanté, però Mbappé ha recollit el rebot i ha batut amb un xut ras un desencertat Armani (3-2, minut 64). Només quatre minuts després, Mbappé ha tornat a finalitzar un contraatac, aquest cop per la banda dreta, per acabar d'esborrar l'Argentina del partit (4-2, minut 68'). La selecció argentina ha intentat tirar de coratge i Messi ha començat a aparèixer en el partit, però ja ha estat massa tard. Agüero ha pogut maquillar el marcador després d'una assistència de Messi (4-3, minut 90+2) i Meza ha tingut a tocar l'èpica en una rematada que ha sortit alta en l'última ocasió del partit. Tot això, amb un atacant de la qualitat de Dybala a la banqueta. Toca reflexionar profundament en el sí d'una selecció que té al millor jugador del món.