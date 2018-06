Messi encara no ha dit l’última paraula

Enmig de tant de patiment, un instant de bellesa. Una pilota llarga controlada amb la cuixa i, abans que toqués la gespa, un toc suau amb la bota per deixar-la al lloc ideal per rematar amb força al pal llarg. Un gol deliciós, elegant, just a la meitat d’un viatge per l’infern. L’Argentina es va escapar de ser cremada a les flames evitant quedar eliminada en la primera ronda, la qual cosa hauria suposat l’inici d’una lapidació pública de tots i cadascun dels jugadors de la selecció, començant per Messi. Un triomf sofert contra Nigèria, amb la carambola de la derrota d’una selecció islandesa que va fer mèrits per guanyar els croats, dona una nova oportunitat a una selecció argentina que fa anys que només sap viure patint i que es deixa anys de vida en cada partit. Quan perd pateix, i quan guanya, també. Ja ho va fer fa quatre anys al Brasil, on es va plantar a la final patint en tots els partits, des de la primera ronda fins a la final. Són partits en què pot perdre però que, sense saber gaire bé com, acaba viva.

Messi no porta bé aquesta dualitat. Amb el Barça encaixa gairebé a la perfecció en un ordre natural harmònic, un joc coral en què l’argentí transmet una alegria per moments infantil. Portar la samarreta argentina, en canvi, és per a Messi començar un viacrucis en què va rebent cops de fuet, com si li toqués pagar amb dolor el fet de ser el profeta que tots els argentins porten anys esperant. L’home que els hauria de donar un nou Mundial, imitant un Maradona que segueix tacant la seva imatge a la graderia mentre al terreny de joc Messi fa el que pot. Contra Nigèria només valia guanyar i esperar que Islàndia no ho fes. En cas de triomf dels dos, la diferència de gols hauria decidit qui accedia als vuitens. Però a Rostov, una Croàcia amb suplents va derrotar per 2-1 els islandesos, i l’Argentina jugarà dissabte vinent els vuitens de final contra la França de Griezmann, Pogba i Umtiti.

540x306 Una carambola salva l'Argentina i Messi jugarà els vuitens contra França / EFE Una carambola salva l'Argentina i Messi jugarà els vuitens contra França / EFE

Després d’uns dies en què els jugadors van posar les condicions a Sampaoli sobre com calia jugar, l’Argentina va sortir amb Franco Armani a la porteria. El porter de River Plate, tot i no aturar el penal, va donar pau i serenitat a un equip que gairebé mai en té, de pau i serenitat. El 4-3-3 va permetre a Messi gaudir de més complicitats, especialment de Banega, l’home que li va enviar als 14 minuts una passada que Messi va convertir en el primer gol. De pas, el blaugrana empatava amb Maradona i Batistuta com a únics argentins amb gols en tres Mundials. Va ser un primer temps bastant bo dels argentins, amb Higuain fallant un gol i Messi enviant una pilota al pal. Però en els primers minuts de la segona part, just després d’un discurs de Messi abans de tornar al terreny de joc en què va demanar jugar amb cap, Mascherano el va perdre cometent un error innocent i polèmic: va agafar de la samarreta un davanter nigerià. Moses no va fallar el penal i va situar un empat al marcador que enviava els africans als vuitens de final. Mascherano, que ja estava jugant un mal partit, va acabar de perdre els papers, ho va protestar tot i va jugar 20 minuts amb la galta plena de sang, metàfora d’una Argentina que, per moments, creu que la sang i la suor valen més que el talent.

Però va ser el talent el que va salvar una Argentina que posarà una espelma a Armani, salvador en dues contres nigerianes. A cinc minuts del final una jugada de Messi va acabar amb una centrada d’Otamendi gràcies a la qual Rojo, entrant des de la banda, va fer el gol del triomf gairebé en el mateix moment en què Perisic acabava de tallar les ales als islandesos. L’Argentina s’havia salvat gairebé sense tenir clar com, guanyant un sol partit i patint tant que els jugadors, més que parlar del joc, van acabar de genolls mirant al cel. “Sabia que Déu estava amb nosaltres i no ens fallaria”, va explicar un Messi místic que semblava haver perdut cinc quilos del patiment. “Dins meu sabia que marcaria”, va afegir Rojo. Però contra França, l’Argentina necessitarà més joc i menys miracles. Amb el pas endavant d’Armani, Banega i el primer gol de Messi, però, l’eliminatòria ja no sembla tant desequilibrada. Messi encara no ha dit l’última paraula al Mundial de Rússia.