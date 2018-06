Messi vol treure l’Argentina del seu propi laberint

L’1 de març del 2006 un Leo Messi de només 18 anys, amb rostre de nen i els cabells caient-li damunt de les espatlles, va marcar contra Cròacia el seu primer gol amb la samarreta de la selecció argentina en un partit amistós. Des de llavors, l’astre blaugrana ha marcat 63 gols més defensant els colors del seu país, més que cap altre futbolista argentí. Dotze anys després, Messi vol recuperar el somriure d’aquell projecte d’estrella que començava a meravellar el món del futbol i conduir l’Argentina cap a una victòria balsàmica contra Croàcia aquest dijous (20 h, Telecinco) a l’estadi de Nijni Nóvgorod.

El seleccionador argentí Jorge Sampaoli és conscient que, després d’empatar sorprenentment (1-1) contra Islàndia en el seu primer partit a Rússia, una ensopegada contra la selecció croata posaria el seu equip contra les cordes. És per això que Sampaoli, que es va fer càrrec de l’Argentina el maig de l’any passat, busca trobar una tecla que activi el seu equip per ajudar Messi a regnar, en lloc de cedir-li tota la responsabilitat de fer avançar el futbol d’aquesta selecció. Després de la bufetada contra els islandesos, el tècnic argentí ha estat provant als entrenaments tornar al sistema de tres centrals amb què se sent més còmode a diferència de la defensa de quatre que se li reclama des de l’Argentina.

Sampaoli porta tota la setmana rumiant una revolució tàctica que permeti al seu equip abandonar la rigidesa estèril que va evidenciar contra Islàndia amb la parella de migcentres Mascherano-Bíglia com a màxim exponent d’un futbol que no anava enlloc més enllà d’una genialitat de Messi. L’astre blaugrana carrega amb la motxilla de dur l’Argentina a fer coses grans, una fita que cada cop sembla més rocosa quan la resta dels seus companys semblen tancar-lo dins d’un laberint del qual, massa sovint, ha de sortir tot sol. De moment, compta amb el suport moral del vestidor. “Si som aquí és gràcies als seus gols”, diu Ansaldi. “Estem tots amb ell, que hagi fallat un penal [contra Islàndia] no vol dir res”, afegeix Dybala.

Cròacia és conscient de la presó en què viu Messi quan juga amb la selecció en comparació a quan està en l’hàbitat del Barça. Per aquest motiu, el tècnic, Zlatko Dalic, apostarà per un esquema més defensiu que l’utilitzat en la victòria contra Nigèria (2-0). Per tant, el migcampista Brozovic podria sortir d’inici sacrificant el punta Kramarić i deixant Mario Mandzukic de referència única, mentre que Rakitic i Modric seran els timoners de l’equip.