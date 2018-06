Mèxic mira cap als vuitens de final contra una Corea del Sud obligada a reaccionar

La selecció mexicana, que va protagonitzar una de les bombes del Mundial de Rússia 2018 després de vèncer en el seu primer enfrontament, a Moscou, l'actual campiona, Alemanya (0-1), buscarà aquest dissabte (17 hores, Cuatro) fer un pas gegant amb la intenció de jugar l'eliminatòria de vuitens si aconsegueix derrotar una Corea del Sud obligada a reaccionar, 20 anys després del seu únic enfrontament en un Mundial.

L'equip que dirigeix el colombià Juan Carlos Osorio va signar contra Alemanya una primera part sensacional, en què Carlos Vela va posar la seva qualitat per originar la majoria de les jugades de perill amb serveis a Chicharito Hernández o Hirving 'Chucky' Lozano, l'estrella emergent de la 'Tri' –que ve de guanyar la Lliga holandesa amb el PSV Eindhoven– que va ser qui va marcar el gol de la victòria després d'una retallada a Joshua Kimmich.

A la represa, Mèxic va contenir la 'mannschaft' gràcies a una defensa organitzada i a la seguretat a la porteria de Guillermo 'Memo' Ochoa, a més de la saviesa i experiència que va aportar en el tram final del partit Rafa Márquez, que en aquest torneig es va unir al molt selecte club dels que tenen cinc participacions mundialistes: el seu compatriota el porter Antonio Carbajal, l'alemany Lothar Matthäus i un altre porter, l'italià Gianluigi Buffon.

Corea del Sud no vol ser una víctima propiciatòria davant Mèxic i es prepara per posar tota la carn a la graella per capgirar la pobra imatge que va oferir contra Suècia. Tot i que va caure per la mínima i de penal, Corea del Sud no va fer sensació de perill fins a l'últim tram del partit i la seva estrella, Son Heung-min (Tottenham), va estar pràcticament desapareguda en combat.

Els asiàtics intentaran aprofitar un possible excés de confiança dels mexicans, animats després de guanyar contra els quàdruples campions mundials, i no esperaran que els seus rivals marquin primer per reaccionar.

Rostov del Don acollirà el segon enfrontament de Mèxic amb Corea del Sud en un Mundial. L'anterior remet al torneig de França'98, a l'estadi Gerland de Lió, en el qual Mèxic va derrotar el conjunt asiàtic per tres gols a un. Ha Seok-ju va avançar els asiàtics a la primera meitat, un minut abans de ser expulsat; i el 'Tri' va remuntar a la segona, amb un gol de Ricardo Peláez i dos del 'Matador' Luis Hernández.

El 'Professor' Osorio va silenciar, amb la seva victòria contra Alemanya, molts dels que criticaven les seves nombroses rotacions, que sens dubte mantindrà contra Corea. El migcampista Jung Woo-young va pronosticar que la 'Tri' sortirà amb un esquema molt més ofensiu que contra Alemanya i que els seus companys intentaran impedir que els mexicans assumeixin la iniciativa.

Pel que fa al plantejament sud-coreà, el 4-3-3 no va fer efecte i el tècnic podria intentar introduir alguna variació per millorar les combinacions ofensives. El seleccionador sud-coreà, Shin Tae-yong, va ser molt crític amb la falta d'encert en l'última passada davant els suecs.

La velocitat en les transicions és l'arma preferida dels coreans i per a això és fonamental que Son faci propòsit d'esmena del seu mal partit. Els asiàtics no creuen que la defensa sigui la línia més segura de l'equip rival, i per tant pressionaran la sortida de la pilota des del xiulet inicial.