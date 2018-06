Mèxic resisteix i acaricia els vuitens de final (1-2)

La selecció mexicana és a només un pas dels vuitens de final del Mundial, i podria obtenir el bitllet de manera matemàtica en funció del resultat del partit entre Alemanya i Suècia d'aquest vespre. La 'tri' ha derrotat Corea del Sud (1-2) en un partit més efectiu que brillant i que s'ha resolt amb els gols de Carlos Vela, de penal, i de Chicharito Hernández. Son Heung-min, al descompte, ha retallat distàncies.

Després d'estrenar-se amb victòria contra Alemanya, Mèxic ho tenia tot de cara per sortir a jugar amb confiança contra una de les seleccions més fluixes del torneig. Malgrat això, no ha fet un joc exuberant sinó conservador, i ha intentat no cometre errors al darrere esperant a tenir ocasions, sobretot al contraatac.

El partit estava encallat fins que Jang Hyun-soo ha bloquejat una centrada amb el braç. L'àrbitre ha xiulat penal malgrat les protestes coreanes i Mèxic no ha fallat des dels onze metres.

El gol ha fet que Corea, desapareguda fins aleshores en atac, comencés a treure el cap a la porteria d'Ochoa. Els asiàtics han disposat d'algunes ocasions relativament clares, però els ha faltat punteria, sobretot en un error greu de Rafa Márquez, que no s'ha entès amb el porter i ha regalat una doble ocasió que ni Hwang ni Ki han sabut aprofitar.

Mèxic ha sabut resistir quan tocava i matar el partit en un contraatac iniciat per Hirving Lozano i que ha finalitzat el Chicharito després d'un bon retall i un xut ajustat al primer pal.

Amb el partit ja sentenciat, i al descompte, Son ha ajustat el marcador amb un gran xut des de la frontal amb la cama esquerra. Un gol que ha arribat massa tard per als interessos coreans.