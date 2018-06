Mèxic i l'obligació de rematar la feina

La selecció de Mèxic, líder del grup F amb dos triomfs en els dos partits que ha disputat, buscarà certificar aquest dimecres la seva classificació per als vuitens del Mundial de Rússia contra Suècia (16.00 h). Un empat els donaria la primera plaça de grup per quarta vegada en la seva història. El moment de l'equip no pot ser millor.

La victòria en el debut davant Alemanya (0-1) i el 2-1 contra els coreans van reforçar la seva condició d'equip seriós. El 'professor' Osorio ha fet d'un combinat durament criticat una de les sensacions de la competició de la mà de Hirving 'Chucky' Lozano, Carlos Vela i 'Chicharito' Hernández. El tècnic colombià, autèntic estudiós i gran psicòleg, sap que l'èxit pot ser traïdor, i intentarà mantenir la tensió del grup.

S'espera que el seleccionador faci canvis contra Suècia, com ha sigut habitual durant tota la fase de classificació. Suècia té menys marge per als experiments. Empatat a punts amb Alemanya, el conjunt continental ha de sobreposar-se a l'última derrota per poder lluitar per la classificació per als vuitens de final.

El seleccionador Janne Andersson ha de reformar el seu bloc per mantenir la competitivitat de les primeres dues jornades. Una victòria àmplia els acostaria a la següent fase del quadre, independentment del resultat de l'Alemanya-Corea del Sud. Fins i tot podria classificar-se sense guanyar gràcies a una derrota àmplia dels campions vigents.