Espanya obre un mur però segueix dubtant (1-0)

EsA mesura que abandonaven el Kazan Arena, els jugadors de la selecció espanyola s’anaven cobrant factures contra els seus rivals. Durant 90 minuts, la selecció de Fernando Hierra va mastegar sorra contra l’Iran, equip que duia quatre anys sense perdre un partit oficial, ja que des de que va arribar el portuguès Carlos Queiroz s’ha convertit en una màquina de defensar. Els iranians semblaven un rellotge, funcionant a la perfecció, arribant sempre per tapar espais, posar la cama o ajudar companys, fent perdre els nervis a una selecció espanyola que duent sempre el pes del partit, només va poder guanyar per un sol gol. Un gol afortunat de Diego Costa a la segona part per deixar els espanyols a les portes dels vuitens de final.

“No hauria d’estar permès, jugar així” es queixava Carvajal. “És una vergonya, no és futbol” afegia Busquets. Especialment abans del gol, la selecció de Hierro va anar passant-se la pilota contra un adversari que no volia atacar, centrant-se en defensa amb encert. I no és fàcil defensar-se contra un equip on es passen la pilota jugadors com Iniesta, Isco, Busquets o Silva. Cal sacrifici i encert, i els iranians el van tenir durant bona part d’un partit en que Espanya va aconseguir un dels seus dos objectius: guanyar. L’altre era millorar les sensacions i somriure, però Espanya segueix dubtant, en part per les dificultats per obrir el mur rival, i en part per la sensació que en defensa són tous. Un cop Iran va rebre el gol i va animar-se una mica a atacar, va gaudir de dues ocasions molt clares de gol. De fet, De Gea, molt discutit després del seu mal partit contra els portuguesos a Sotxi, va veure com Saied Ezzatollahi li feia un gol per sota les cames a 15 minuts pel final, però el gol de l’empat no va pujar al marcador ja que el migcampista iranià estava en fora de joc. El VAR va salvar a Espanya. I també a De Gea.

Hierro va fer dos canvis respecte el debut contra Portugal, apostant per Carvajal, ja recuperat de la seva lesió a la final de la Champions, al lateral ocupant el lloc de Nacho. Al mig del camp Lucas Vázquez, bastant discret, va entrar per reforçar la circulació de pilota d’un equip on el millor va ser Isco, malgrat certa tendència del malagueny per adornar jugades quan no cal. Més enllà de dos xuts bloquejats per defenses, el primer temps va ser frustrant per als espanyols, que no aconseguien trobar la clarividència per fer la darrera passada. Iniesta, melancòlic, no feia molt i entre els defenses iranians, DiegoCosta es barallava amb el món. Els iranians, a mesura que veien com el centre de gravetat del partit s’acostava més a la seva porteria, van començar a perdre temps amb faltes i teatralitzacions. Tant que el col·legiat uruguaià del partit al descans ja va donar quatre minut de recuperació per castigar als deixebles de Queiroz.

540x306 El gol que no ha pujat al marcador dels iranians / EFE El gol que no ha pujat al marcador dels iranians / EFE

De Gea, patint

A la segona part, després de la primera ocasió iraniana després d’un córner, Iniesta va aprofitar una de les poques errades dels rivals per trobar Costa bastant sol dins de l’àrea. Però quan aquest es va girar per xutar, va arribar puntual el lateral Rezaeian per posar la bota, amb la mala sort que el rebuig va tocar de nou en el davanter de l’Atlètic de Madrid, que sense saber gaire bé com va fer el gol del partit. El gol va animar el partit, ja que els iranians van animar-se una mica en atac, amb dues ocasions clares en centrades laterals en que Ramos i Piqué no van estar encertats, però De Gea, incapaç de sortir a defensar la seva àrea, encara menys. “No ens ha sorprès el seu palntejament, ja els teníem estudiats. Al final és un Mundial. Calia tenir paciència i esperar una oportunitat, però sabem que encara podem millorar” va admetre al final del partit el seleccionador Fernando Hierro, qui va guanyar el seu primer partit en el càrrec. Espanya hauria pogut fer el segon en una rematada de Piqué, però finalment va marxar, amb un triomf per la mínima que li permet dependre d’ells mateixos per arribar als vuitens de final. Portugal i Espanya queden ara amb quatre punts, per davant dels iranians, amb tres. A la darrera jornada Espanya juga contra un Marroc ja eliminat amb opcions tant de quedar primer, com de quedar eliminat si punxa amb els marroquins.