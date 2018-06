Les errades poloneses obren el camí del triomf del Senegal (2-1)

En l'última jornada de la primera fase ha arribat el primer triomf africà al Mundial. El Senegal ha derrotat Polònia a Moscou en un partit en què les errades defensives poloneses han obert el camí de l'equip d'Aliou Cissé.

Els senegalesos, amb el jugador nascut a Arbúcies Keita Baldé a la banqueta, han dut el pes del partit contra una Polònia molt lenta que no aconseguia arribar fins el seu davanter centre, Lewandowski. M'Baye Niang i Mame Biram Diouf, acompanyats per la verticalitat de Sadio Mané i Ismaila Sarr a les bandes, han aconseguit fer tremolar la defensa polonesa amb les seves curses, però el primer gol ha arribat amb un xic de sort, quan un xut de Gana Gueye ha sigut desviat pel defensa Cionek al fons de la seva porteria.

A la segona part Polònia ha dut el pes del partit, però una pilota mal defensada pels centrals, que no s'han adonat que Niang era a prop, i el porter Szczesny ha permès al davanter senegalès pispar la cartera als rivals per fer el 2-0 a plaer als 60 minuts. Els atacs polonesos, fins al final del partit, han servit per somiar, igual que un gol de cap de Krychowiak als 85 minuts. Però el resultat no s'ha alterat i deixa el Senegal liderant el grup amb tres punts, tants com el Japó. Colòmbia i Polònia queden sense punts i s'enfronten la pròxima jornada.