El Mundial es desencalla a pilota aturada

En els 16 partits que s’han jugat fins ara al Mundial, més de la meitat dels gols han vingut en alguna acció a pilota aturada. En concret, a la primera jornada del campionat el 55% dels gols s’han marcat com a conseqüència d’un córner (6 casos), d’una falta (8) o d’un penal (7). Tenint en compte que fins ara els marcadors tenen, de mitjana, 2,4 gols per partit, la dada és impactant i ha encetat tot tipus de debats.

El més urgent és si l’estadística amaga una falta de creativitat en les seleccions, que les obliga a recórrer a les accions més purament de pissarra per desencallar els partits que no saben com decantar a favor seu a través del joc. El debat és pertinent i pot exagerar-se si la lupa es fixa en com s’han marcat els altres gols: només el 24% han vingut en atac organitzat (sobretot amb xuts llunyans i centrades amb remat) i el 21% s’han generat des del contraatac.

El meu jo del passat, però, m’obliga a obrir un altre debat, un que posi en valor les defenses i lloï la millora que tots els equips estan tenint en el seu compromís defensiu (un compromís que, sobretot, està passant per un 4-4-2 reactiu). A excepció de les seleccions de l’Aràbia Saudita i Panamà, la resta d’equips han plantat cara des de la reducció d’espais en camp propi. Tunísia, Islàndia i Austràlia van complicar molt les coses a les favorites Anglaterra, Argentina i França, encara que no juguessin ni el 20% del temps en camp contrari. Aquesta localització tan decantada també està portant els partits al bloqueig i l’única manera de desbloquejar el 10 contra 11 en dos pams de terreny està sent la pilota aturada.

Canviar la dinàmica

Que siguem a la primera jornada del Mundial demana prudència. No només perquè s’ha de veure quina tendència se segueix durant la fase de grups per considerar accidental, o no, la dada del 55%, sinó perquè, com hem estat dient en aquest espai, el debut està maximitzant les prestacions dels equips teòricament inferiors, que han trobat en el temps de preparació el seu millor aliat per igualar les forces amb els equips teòricament superiors. Però si la lògica s’imposa el rodatge anirà fent fluir les maquinàries dels països més poderosos. Sempre que la classificació no els apressi per evitar un KO prematur. De tota manera, no descarto que durant les eliminatòries més sensibles (a partir dels quarts de final) tornem a tenir proporcions similars. Jugant-me-la molt, diria que a més especulació, més igualtat, i a més igualtat, més pilota aturada.

¿Però tant ha canviat el futbol en els últims quatre anys? Tant s’ha igualat? És d’hora per respondre-ho, però si retrocedim quatre anys, l’augment de la incidència de la pilota aturada gairebé s’ha triplicat. Al Brasil 2014 es van marcar el 21% dels gols d’aquesta manera: 18 van venir de córner, 8 de falta i 12 de penal. L’any de Sud-àfrica va ser el 24%: 10 gols de córner, 15 de falta, 9 de penal i un de servei de banda. Res a veure amb els 21 de 38 gols que s’han vist a Rússia en la primera jornada, que és una dada al·lucinant.

Perdó. Potser no m’hauria d’impactar tant. Si tingués opció de rèplica, Pablo Machín ara diria que el seu Girona s’ha mogut en xifres similars durant tota la temporada: 19 gols entre córners i faltes, més 6 penals, d’un total de 50 dianes. El 50%, amb un encert cada 318 minuts. La millor ràtio de les 5 grans lligues europees. Qui sap si algun seleccionador ha mirat vídeos de Montilivi.