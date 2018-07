Neymar Jr., Oscar i Pilota d’Or

Paul Gascoigne, George Best, Éric Cantona... El món del futbol està ple de jugadors brillants que han passat a la història no tant per les seves habilitats al camp com per enrenous extraesportius. Neymar Jr. sembla que s’està unint a aquest grup de dubtós prestigi. Ja fa temps que al davanter brasiler li van penjar la llufa de futbolista polèmic, dins i fora del camp. I, com més va més grossa es fa. En el partit contra Mèxic es va viure un nou episodi. I no sembla gaire arriscat vaticinar que, abans no s’acabi el Mundial, n’hi haurà algun més.

De què es queixaven exactament els mexicans? Tenien raó en la protesta? La jugada en qüestió fa referència a una trepitjada de Miguel Layún al brasiler, fora del terreny de joc. Una trepitjada sancionable, però que no anava més enllà d’una acció antiesportiva. Vaja, que no li va trencar pas la cama. En canvi, Neymar va reaccionar amb crits esgarrifosos i rebolcant-se per la gespa. “Va ser una trepitjada deslleial i vaig ser jo qui va patir el dolor”, explicava el brasiler a posteriori. Però la veritat és que, després d’uns minuts de xou, es va aixecar i va continuar jugant com si res.

“El coneixem bé, sabem quin caràcter té i la seva actitud en el joc. Sens dubte, podem dir que és peculiar”, deia Rafa Márquez. El veterà central de Mèxic va mesurar les paraules, però no Juan Carlos Osorio, entrenador de la tri : “El futbol és un joc viril i no cal tanta pallassada. És vergonyós que es perdi tant de temps per un jugador”. En realitat, Osorio no el va esmentar directament, però se li va entendre tot.

I els que s’ho miraven per televisió, ¿com van reaccionar? Doncs, en general, malament. Per buscar-ne dos exemples lluny de Mèxic i del Brasil, recollim l’opinió de dos exfutbolistes que ara són comentaristes. Alan Schearer va dir: “És absolutament patètic. No hi ha cap dubte de la seva qualitat, però és patètic quan es rebolca com si estigués agonitzant”. I Peter Schmeichel va sentenciar: “L’única paraula que se m’acut és «lamentable». Faig una crida a la FIFA perquè acabi amb aquestes simulacions. Acapara tanta atenció que els nens ho veuen i això no és bo. Ho hem d’eliminar del futbol”.

Els retrets a Neymar

Evidentment, Neymar no és l’únic que simula faltes. Passa que acostuma a ser a tots els saraus. La llista de precedents és inacabable. Parlem de les lambrettas quan el seu equip està golejant. Això és provocació o part del xou? O quan s’atura a mig partit, s’ajup i demana un canvi de botes. Segons els experts en màrqueting, està fet expressament per captar l’atenció de la càmera -una emboscada, com es diu en el llenguatge tècnic-. Per a alguns és una bona pensada però resulta que al Barça ho va fer durant tres partits seguits fins que al final va acabar encaixant un gol per culpa seva. I també es pot parlar dels pentinats, del fet que sempre està sancionat per l’aniversari de la seva germana -quina casualitat, tu!- o de la fama de tenir una actitud poc professional a les nits.

Ningú dubta de la qualitat de Neymar. És més, els detractors, els que li qüestionen aquestes actituds com a futbolista, són els primers que es treuen el barret per la seva habilitat amb la pilota. El davanter del PSG s’ha carregat la canarinha a l’esquena, va liderar el triomf contra els mexicans i és un candidat ferm a guanyar el Mundial de Rússia i, de retruc, la Pilota d’Or. Perquè les dues coses són perfectament compatibles. Com resumia el mateix Cantona, en un vídeo que s’ha fet viral a les xarxes: “Neymar, ets un gran jugador. I també un gran actor”.