Neymar recull el que ha sembrat

Ningú podrà dir que Neymar no ho va intentar. Però d’aquí a ser protagonista hi ha una diferència abismal. El davanter brasiler se’n va del Mundial de Rússia amb la cua entre cames, trist per no haver aconseguit el seu objectiu de dur la canarinha al cim del futbol. Els seus dos gols i una assistència han sigut un bagatge massa pobre per a un futbolista que no es recordarà pel que va fer amb la pilota als peus, sinó per les mil i una polèmiques en què va participar. Una cada dia, com a mínim.

Què ens ve al cap quan pensem en ell? Éric Cantona rient-se’n descaradament amb un plat d’espaguetis al cap, rivals -com Osorio i Guardado- dient-li de tot per haver exagerat caigudes, i les imatges protestant a l’àrbitre en suposades faltes inexistents. I ara, amb el VAR, encara ha quedat més retratat, com en el partit contra Costa Rica, en què l’àrbitre havia indicat penal però, després de revisar les imatges, va observar que havia simulat la falta i va fer marxa enrere.

La bola s’ha fet tan grossa que a Mèxic s’ha fet servir la seva imatge en una campanya publicitària contra les trucades falses al número d’emergències. I fins i tot una cadena de menjar ràpid s’inspirava en la manera com es recargolava de dolor per promocionar-se: un jugador rebia una falta i, donant voltes i regirant-se per terra, acabava sortint de l’estadi fins a arribar a un establiment de pollastres fregits.

Tot i que ja fa dies que porta penjada la llufa de ser un jugador que fa teatre, seria injust no reconèixer que ha sigut l’ase dels cops. En els cinc partits disputats, Neymar ha rebut un total de 26 faltes sancionades, més que cap altre jugador. Passa que les queixes sovint són exagerades i, al final, els que creuen que s’ha de protegir un futbolista com ell han perdut el debat contra els que el consideren un mal exemple. A Suïssa, el canal RTS es va entretenir a comptar quanta estona havia estat a terra Neymar en els quatre primers partits del Mundial. Sortien 13 minuts i 50 segons queixant-se de les faltes -a vegades amb raó, a vegades sense-. Després del partit contra Bèlgica, la xifra superava el quart d’hora. Com va dir Gary Lineker, amb el seu humor inconfusible: “Neymar té el llindar de dolor més baix d’entre tots els jugadors de Copes del Món des que van començar les estadístiques d’Opta”.

Neymar no va començar amb bon peu el torneig, mai més ben dit. Es va recuperar in extremis de la fractura d’un dit del peu i va tornar a competir més tard del compte pel sobrepès -entre quatre i cinc quilos- amb què va tornar del Brasil, on va fer la recuperació. En els primers partits va evidenciar que encara no estava al 100% però malgrat això Tite el va fer jugar tots els minuts possibles des del principi. Ara bé, alguna cosa estranya devia veure el seleccionador quan es va negar a donar-li el braçalet de capità.

El teòric líder de la canarinha se’n va després de disputar 485 minuts i 38 segons a Rússia i de ser, almenys fins a quarts de final, el que més vegades ha xutat a porteria (27), el que més córners ha llançat (24), el que més vegades ha caigut en fora de joc (6) i el que més dríblings ha fet (57). Molt soroll i poca efectivitat. Havia de ser el seu torneig, el jugador que assaltava el tron de Cristiano Ronaldo i Leo Messi, i en canvi ha vist com es devaluava la seva cotització al mercat internacional. I no cal parlar de la Pilota d’Or, que sembla més lluny que mai. Tindrà més oportunitats? A Qatar 2022 ja haurà fet 30 anys. Veurem com hi arriba. Si és que hi arriba...