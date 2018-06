Dinamarca derrota un Perú sense sort en un partit elèctric (1-0)

Dinamarca ha sumat els tres primers punts al Mundial després de superar el Perú en un partit amb molta vida, en què l'equip sud-americà s'ha fet un fart de fallar ocasions, i s'ha quedat sense recompensa pel seu bon joc (1-0).

Danesos i peruans han jugat un partit bonic, amb ambició, buscant sempre guanyar. Dinamarca, amb el mig del camp format per Eriksen i Delaney, ha apostat per la possessió, però ha patit amb l'electricitat d'un equip peruà que juga de memòria. Agressiu en defensa i amb talent per atacar, el Perú ha trencat el partit, amunt i avall, amb Carrillo i Cueva molt actius.

La manca d'efectivitat, però, ha condemnat els peruans, que han arribat a fallar un penal a finals de la primera part, quan el col·legiat de Gàmbia Bakary Papa Gassama, amb l'ajuda del VAR, ha vist a la pantalla una falta que no havia vist en directe. Però Cueva, nerviós, ha xutat als núvols.

A la segona part, Dinamarca, que havia perdut Kvist per lesió, s'ha animat una mica i ha trobat el premi amb un atac vertical en què Yussuf Poulsen ha superat Pedro Gallese. Veient-se perdent, el Perú ha donat minuts a Paolo Guerrero, el seu davanter sancionat fins fa poc, que ha desaprofitat fins a tres ocasions clares per batre un Kasper Schmeichel que, imitant al seu pare, mundialista el 1986, ha evitat els gols d'un equip peruà que s'haurà de jugar la vida la pròxima jornada contra França.

Els francesos i els danesos, amb tres punts, lideren el grup després del triomf de l'equip de Deschamps sobre Austràlia, pròxim rival dels danesos.