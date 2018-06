El Perú somia tombar el gegant francès

No hi ha cap més camí sinó la victòria per a la selecció del Perú davant el gegant francès per continuar somiant amb els vuitens de final del Mundial de Rússia. El combinat peruà ha tardat 36 anys a tornar a l'elit del futbol planetari i aquest dijous (17 h, Cuatro) al Iekaterinburg Arena té davant seu el repte de derrotar França si no vol veure's obligat a començar a fer les maletes. El Perú posarà les seves esperances en el davanter Paolo Guerrero, el màxim golejador històric de la selecció, mentre que França es fiarà de l'encert de les seves grans estrelles: Antoine Griezmann i Paul Pogba.

El Perú i França s'enfrontaran sabent el resultat del Dinamarca-Austràlia, l'altre partit del grup, i els peruans sabran si almenys l'empat contra França els deixaria una escletxa per a l'esperança en l'últim partit contra els australians. Tot i que el Perú no es fixa en l'aritmètica, ha posat tota la seva fe en la victòria malgrat que sap que és molt difícil superar els subcampions de l'última Eurocopa. La gran fase de classificació que va fer el Perú per arribar a Rússia i l'estrena poc vistosa dels francesos contra Austràlia esperonen els sud-americans.

En el debut davant de Dinamarca, el plantejament del seleccionador Ricardo Alberto Gareca va enamorar, tot i que les ocasions no van entrar i, fins i tot, Christian Cuevas va fallar un penal. El tècnic argentí té el seriós dubte del migcampista Renato Tapia, que va rebre un cop contra Dinamarca i que pot deixar el seu lloc al camp a Pedro Aquino. Per la seva banda, Didier Deschamps té tots els seus futbolistes disponibles, però podria modificar l'onze per donar entrada a Olivier Giroud per davant del blaugrana Ousmane Dembélé, molt discret en el primer partit. L'entrada de Blaise Matuidi per Corentin Tolisso podria ser l'altre canvi que plantegés el seleccionador francès per introduir aire fresc a l'equip.