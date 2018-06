La premsa argentina plora la "catàstrofe" i veu la selecció fora del Mundial

Els principals mitjans de comunicació de l'Argentina han explicat perplexos com la seva selecció va caure aquest dijous "feta miques" davant de Croàcia en la fase de grups del Mundial de Rússia i queda en una situació "catastròfica". L'equip de Leo Messi ha quedat amb "un peu fora" del campionat.

"L'Argentina va passar vergonya amb Croàcia i va posar al límit el seu futur al Mundial", publica el diari 'La Nación' en la seva edició digital. I acompanya la informació amb una enorme foto del capità capcot i d'esquena, una imatge que es repeteix de manera semblant a pràcticament tots els mitjans gràfics i audiovisuals del país.

'Clarín' també s'inclina per una instantània del davanter de Rosario i un contundent: "Catàstrofe davant de Croàcia". "L'Argentina va decebre i té un peu fora del Mundial. Va ser golejada per 3-0 i no va tenir respostes en cap moment del partit. Un error gravíssim del porter Caballero va ser el començament del malson. Messi gairebé no la va tocar i hi va haver insults a Sampaoli", afegeix el mateix diari a la pàgina principal.

En el mateix sentit, i com a contundent crítica al seleccionador, el canal de televisió Crónica col·locava a tota pantalla, després del partit, un titular gegant: "A quina hora plega Sampaoli?"

"L'Argentina va patir una humiliant derrota davant de Croàcia i queda a un pas de l'eliminació", sentencia el digital 'Infobae', mentre que el portal esportiu 'Olé' opta per definir el que ha passat amb un "Cavallers de l'angoixa" al costat d'una imatge del porter argentí tapant-se la cara. "L'Argentina va caure feta miques després de l'error del porter i va perdre 3-0 amb Croàcia. Un paperot que la deixa a un pas de l'eliminació", afegeix el mateix diari.

El canal de televisió TN destaca que l'Argentina està "al caire del fracàs" perquè només suma un punt, gràcies a l'empat de dissabte passat contra Islàndia.

Com a element comú en tots els mitjans, proliferen les càbales sobre què necessita l'Argentina per passar ronda, així com els escenaris possibles després de la dura derrota, que ha deixat per terra l'ànim d'una afició que veu com s'allunya l'esperança que el equip aconsegueixi la Copa del Món que ja va aixecar el 1978 i el 1986.