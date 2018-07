“Prohibit enfocar més escots”

Fa alguns anys, en un esmorzar amb uns càmeres de televisió, m’explicaven que acostumaven a fer apostes abans dels partits de futbol. Com que sovint reben l’encàrrec d’enfocar la graderia per mirar la reacció del públic, sobretot al descans, buscaven qui era capaç de trobar la dona més atractiva. En deien, literalment, fer “primers plans agraïts”. El que guanyava aquesta juguesca tan sexista tenia la cervesa pagada. Doncs bé, sembla que amb el pas del temps la situació no ha millorat gaire perquè la FIFA, tipa que en alguns moments es prestés més atenció als escots que al futbol durant el Mundial de Rússia, ha arribat a ordenar als operadors internacionals de televisió que deixessin d’enfocar només les dones atractives i fessin una imatge més plural de la graderia.

La notícia l’avançava The Hollywood Reporter, que havia parlat amb Federico Addiechi, el responsable de Diversitat de la FIFA. “Hem dit a les cadenes internacionals que no ho fessin, però també als nostres propis operadors”, comentava. De fet, l’organisme que gestiona el Mundial reconeixia que no era “proactiu” amb aquest tema en concret, però que sí que s’havia adonat que calia “prendre mesures contra les coses que s’estan fent malament”. Una d’elles, el masclisme.

Ara bé, la cosa no acabava amb els operadors de televisió. També als fotògrafs els van haver de tocar el crostó. Aprofitant que és estiu i que moltes noies de les graderies portaven top, l’agència Getty Images va tenir la brillant ocurrència de fer una galeria de fotografies anomenada textualment “les noies més sexis del Mundial”. No cal ser Sherlock Holmes per imaginar-se el contingut de les instantànies. Poc després la van retirar, van demanar disculpes i van dir que havia sigut “un error”, que havien “valorat malament” la situació i que obririen “una investigació interna”. Com volent dir que al becari se li’n va anar la mà mentre els que manaven estaven dinant.

Fa uns dies, a la crònica que va escriure a l’ARA la Natàlia Boronat des de Moscou s’explicava que el país, conservador, s’havia obert temporalment durant Mundial i que s’hi respirava “un ambient de llibertat” que no encaixava amb el dia a dia a Rússia. Ara, tenint en compte les informacions, és evident que alguns han interpretat aquesta llibertat de la manera més fastigosa possible.

Addiechi va explicar que abans de començar el Mundial una de les grans preocupacions de la FIFA eren els possibles atacs violents per motius homòfobs -a Rússia la legislació prohibeix gestos homosexuals en públic- o el vandalisme entre seguidors radicals, i que havia tractat el tema amb les autoritats russes. En canvi, el gran problema ha sigut el sexisme, segons Fare Network, una organització que combat la desigualtat en el futbol: hi ha hagut nombroses denúncies d’assetjaments, incloent-hi incidents amb algunes reporteres que, mentre estaven fent les connexions respectives, van haver de suportar com alguns impresentables les grapejaven i fins i tot intentaven besar-les.

Gràcies a les imatges enregistrades, es van identificar alguns dels aficionats que van protagonitzar aquests incidents, se’ls van prendre les acreditacions per entrar als estadis i alguns van ser expulsats del país. Sembla que la reacció és efectiva. Ara falta que també ho sigui la prevenció.