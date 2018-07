Putin s’apunta un èxit amb el Mundial

La Daria, una senyora de 93 anys, va ser entrevistada per una televisió llatinoamericana quan ballava al carrer entre un grup d’aficionats colombians. Traductora d’espanyol quan treballava per a una editorial soviètica de l’estat, aquesta moscovita que espera arribar als 100 anys va baixar del seu pis, en un barri perifèric, per veure l’ambient al centre de la ciutat. “Mai havia vist Moscou així, amb tanta alegria, amb tanta gent feliç; gent d’arreu del món unida, és preciós”, deia mentre movia lentament els malucs, acompanyada per colombians que, en veure-la, la protegien per evitar que algú li caigués a sobre.

Rússia començarà a desmantellar l’estructura del seu Mundial després de la final, amb la sensació d’haver fet bé la feina. La majoria d’aficionats han trobat una població que els ha rebut amb els braços oberts. No s’han produït incidents greus, més enllà del grup Pussy Riot saltant a la gespa durant la final, i la FIFA va parlar, sense embuts, del “millor Mundial de la història”. I de fet, el Mundial ha sigut un èxit. Els dubtes i les ombres, però, romanen abans i després. Abans, perquè encara és lícit dubtar sobre com van operar els russos quan van aconseguir ser escollits com a seu per davant de la candidatura anglesa. I els dubtes queden per després, ja que molts dels problemes s’han amagat però no s’han solucionat. A Txetxènia, on el president Ramzan Kadyrov es va fotografiar amb Mohamed Salah, els drets humans se segueixen vulnerant. I els radicals russos, que s’han portat bé a casa perquè la llei els hauria castigat durament en cas d’agredir aficionats rivals, segurament seguiran provocant aldarulls en partits de competicions europees fora de casa. I l’aire de llibertat que ha omplert els carrers de les ciutats russes desapareixerà el pròxim cop que es faci una manifestació contra Putin.

El president va presenciar la final tranquil, després de veure com el Mundial ha funcionat sense atemptats, baralles, errades logístiques i sense deixar mala imatge. Fins i tot l’equip de futbol, que semblava destinat a fer figa, va arribar als quarts de final. I per acabar de satisfer Putin, el Mundial, que va començar amb el boicot de polítics occidentals pel paper de Rússia a Síria, va acabar amb una reunió, prèvia al partit, amb el president francès, Emmanuel Macron, que no es volia perdre la final. “A poc a poc s’estan restablint els mecanismes habituals de cooperació. Això ens dona base per preveure que superarem totes les dificultats amb què hem topat en els últims temps, i que entrarem en el camí d’un desenvolupament positiu”, va dir Putin, apuntant-se un nou èxit.

El Mundial, un èxit a nivell esportiu, comercial i organitzatiu, també passarà a la història com un nou exemple de com l’esport pot servir per netejar la imatge de governs que no respecten els drets humans. Putin, de fet, va passar el relleu a l’emir de Qatar, l’estat que organitzarà la cita del 2022. “Estic segur que els nostres amics de Qatar podran dur a terme un campionat del món de la FIFA 2022 del mateix nivell que el nostre. I estem disposats a compartir l’experiència de tot el que hem aconseguit amb la celebració del campionat d’aquest any amb els nostres amics de Qatar” , va dir-li al xeic Tamim bin Hamad al-Thani. La recepta sembla clara: durant uns dies, crear una realitat paral·lela en què la gent pot ballar al carrer i on tothom, per uns dies, és igual. I un cop s’acabi el Mundial, seguir com abans.