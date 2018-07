Ramos esquiva l'autocrítica: "Marxem amb el cap ben alt"

Tot i l'eliminació del Mundial de Rússia als vuitens de final, Sergio Ramos no ha fet autocrítica. Més aviat al contrari: el capità de 'la roja' ha assegurat que els jugadors marxen "amb el cap ben alt".

"Caure eliminat sempre és difícil. Avui més que mai ens hem sentit molt orgullosos de ser espanyols. L'eliminatòria s'ha decidit per petits detalls. Hem lluitat contra un grandíssim equip en un partit molt físic. L'equip ha dominat durant tota l'estona. El Mundial és el moment més important de la carrera d'un futbolista. Tots els seguidors han pogut veure que ens hi hem deixat la pell. Marxem amb el cap ben alt", ha dit en el postpartit.

Hierro no desvela el seu futur

D'altra banda, el seleccionador ha sigut preguntat i repreguntat sobre el seu futur, però no ha contestat. "Com a entrenador em sento orgullós d'haver dirigit un equip com aquest. El futur? Això és el menys important, ara mateix. I també és una decisió que no depèn de mi".

El tècnic, que sí que s'ha fet "responsable" de l'eliminació, ha parlat d'un partit difícil "contra un rival que jugava replegat" i ha defensat els seus futbolistes, que han tingut "un comportament molt professional, en tot moment".

En aquest punt, Luis Rubiales, president de la Federació Espanyola, tampoc ha volgut respondre sobre la continuïtat de Hierro i ha dit que la decisió es prendrà "més endavant".

Rubiales ha sigut repreguntat diverses vegades si es penedeix de la decisió d'haver fet fora Julen Lopetegui com a seleccionador. El president de la RFEF ha insistit que no: "Quan es pren una decisió amb responsabilitat, convicció i valors, cal seguir mirant endavant".