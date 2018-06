Robert Martínez prioritza la gestió del vestidor al primer lloc del grup

Bèlgica juga aquest dijous al vespre amb la tranquil·litat de saber que ja té el bitllet garantit per als vuitens de final. Igual que el seu rival, Anglaterra. Les dues seleccions es van assegurar la classificació i ara juguen entre elles per saber quina de les dues acaba primera de grup (20 h, Telecinco). El Japó, el Senegal o Colòmbia seran els rivals als vuitens de final que es jugaran dilluns i dimarts de la setmana vinent.

Amb el català Robert Martínez al capdavant, la selecció belga està sent una de les revelacions d’aquest Mundial, i a l’entorn ja s’especula amb la possibilitat que acabi aixecant el títol. “Favorits? Sé que internament estem preparats, però per ser considerats favorits has de saber ja què és guanyar un títol, o tenir una generació anterior que et serveixi de referència”, deia el tècnic de Balaguer, espolsant-se la pressió de sobre. “És veritat que vam golejar Tuníssia (5-2), i no sé quan va ser l’últim cop que Bèlgica va fer cinc gols en un Mundial, però en aquell partit ens van deixar molts espais. Anem pel bon camí, però recordo que quan anàvem 2-0 no vam saber controlar la situació. Així que hem de ser realistes: encara hi ha moltes coses a millorar”.

Però, independentment d’això, els números són contundents. Per ara compta els partits per golejades. A part del 5-2, l’estrena contra Panamà va acabar amb 3-0 per als belgues. Vuit gols a favor i dos en contra, el mateix registre, curiosament, que també porta Anglaterra (1-2 amb els tunisians i 6-1 contra els panamenys).

La sort ha volgut que els seus rivals als vuitens de final siguin relativament assequibles, i l’únic dubte està en quina banda del quadre es classifiquen. Per això la diferència entre ser primera i segona de grup no és tan important com en altres ocasions. I, també per aquest motiu, Robert Martínez ja ha avisat que farà rotacions contra Anglaterra.

“Haver guanyat dos partits de dos possibles és vital perquè puguem alimentar l’equip i donar minuts a tothom, perquè així sàpiguen que són importants en el grup”, comentava el tècnic català. D’entre els jugadors que esperen aquesta “oportunitat” hi ha el central blaugrana Thomas Vermaelen, un dels veterans de la selecció que es va perdre el primer partit per lesió i que va ser suplent en el segon. La previsió és que sigui titular en un equip en què no jugaran el central Jan Vertonghen, el lateral Thomas Meunier i el migcampista Kevin de Bruyne, que estan amenaçats de sanció. El davanter Romelu Lukaku, amb molèsties al turmell esquerre, deixarà segurament el seu lloc a Michy Batshuayi.



Si Robert Martínez ha dit que farà canvis per donar descans i repartir minuts entre tots, el seleccionador anglès opina que ha de sortir amb els seus millors, sobretot en l’aspecte ofensiu. Per això, Gareth Southgate jugarà amb un equip molt similar al de les dues primeres jornades, amb tres centrals i dos carrilers, i mantenint Harry Kane com a referència atacant. El davanter del Tottenham és, per ara, el màxim golejador del torneig amb cinc gols, i com a molt serà rellevat a la segona meitat. Mentre que Delle Alli, lesionat en el segon partit, podria tenir minuts després del descans per agafar ritme de competició.

Panamà busca la primera victòria

D’altra banda, el partit entre Panamà i Tunísia d'aquest divendres (20 h, Be Mad) és intranscendent a efectes de classificació, ja que no tenen cap opció de passar ronda. Però per als panamenys, que s’estrenen al Mundial, l’enfrontament sí que és important, ja que busquen la seva primera victòria al torneig.