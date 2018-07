De Rússia a Barcelona: els 12 internacionals blaugranes

Després de la sobrecàrrega d’emocions i de minuts que ha suposat el Mundial, arriba l’hora de fer les maletes per tornar a casa, refer-les un altre cop per apurar les vacances i, després, tornar a la feina amb els respectius clubs. Aquesta ha sigut la realitat dels 12 jugadors del Barça que han participat a la Copa del Món amb més o menys encert i que s’aniran incorporant de manera progressiva a les ordres d’Ernesto Valverde, que ja està treballant amb els disponibles del primer equip, més alguns jugadors del filial, des de la setmana passada.

El fet que alguns jugadors caiguessin eliminats abans del previst, com és el cas de Leo Messi, que va ser derrotat amb l’Argentina als vuitens de final, fa que des del Barça no es descarti del tot la possibilitat que viatgin a la gira que l’equip farà pels Estats Units entre el 24de juliol i el 4 d’agost. Un fet, però, que implicaria una reducció voluntària de les vacances, una hipòtesi que des del club es veu amb bons ulls pel reclam promocional que suposaria comptar amb l’estrella argentina a la gira.

Messi és un dels principals noms que va haver de fer les maletes de Rússia abans del previst en un Mundial de sorpreses en què, en clau blaugrana, qui més ha brillat han sigut el francès Samuel Umtiti, campió amb França i autor del gol a les semifinals contra Bèlgica que els va donar el pas a la final, i l’incombustible Ivan Rakitic, que tanca la seva temporada havent jugat un total de 71 partits. Tot i perdre la final amb Croàcia, Rakitic engreixa la fiabilitat com una de les principals grans virtuts que acompanyen un migcampista que sembla no tenir sostre any rere any. El croat és el blaugrana que més minuts ha disputat a Rússia i el sisè de tots els jugadors que més n’ha acumulat, amb un total de 638. Malgrat les tres pròrrogues que van jugar els subcampions, Rakitic va ser dels millors del seu equip a la final. Després d’Umtiti i Rakitic, la llista dels blaugranes que més han brillat al Mundial la tancaria el colombià Yerry Mina, suplent en el primer partit, però capaç de fer tres gols en tres partits consecutius. Això sí, la vistositat de l’actuació de Mina no tanca els dubtes que sigui un futbolista apte per jugar en una defensa, molts cops avançada, com és la blaugrana, i s’especula amb la possibilitat de fer-ne caixa, ja que s’ha guanyat un bon cartell en diferents clubs de la Premier League.

Entremig dels triomfadors i de les decepcions dels internacionals blaugranes a Rússia hi ha els que han fet un Mundial correcte. És el cas de Messi, que, sense brillar, ha marcat un gol, ha repartit dues assistències i va ser elegit MVP del partit contra Nigèria de la fase de grups. Les xifres de Messi s’han de llegir sense oblidar el context futbolísticament pobre de l’Argentina de Sampaoli. Luis Suárez i Coutinho, eliminats als quarts de final, es van acomiadar de Rússia amb dos gols cadascun i dos MVP. El brasiler, però, amb dues assistències, en va repartir una més que l’uruguaià.

La llista de decepcions l’encapçalarien els convocats amb la selecció espanyola, en què Piqué ha sigut assenyalat pel penal que va cometre per mans contra Rússia. Jordi Alba ha tingut una actuació correcta, i Busquets és dels pocs futbolistes de la roja que han fet un Mundial digne tot i les circumstàncies del cas Lopetegui. Dembélé, campió amb França, pràcticament no ha tingut presència en els partits importants. La mateixa situació que Dembélé ha sigut la del belga Vermaelen. Per acabar, Ter Stegen, porter suplent d’una Alemanya eliminada a la fase de grups, no ha disputat cap minut a Rússia.