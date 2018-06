Rússia i l'Uruguai, a pel primer lloc del grup A

260x366 Óscar Washington Tabárez / EFE Óscar Washington Tabárez / EFE

A cegues, sense saber qui pot ser el rival a vuitens, Rússia i l'Uruguai competeixen aquest dilluns (16 hores, Cuatro) a Samara per tancar el grup A com a líders, per triar entre Sochi i Moscou com a inici d'un incert camí en un Mundial ple de sorpreses, en el que cada vegada és més complicat predir quina serà la ruta cap a la final.

Quatre hores abans que Espanya es jugui el seu futur davant el Marroc, a Kaliningrad, i que Portugal i l'Iran completin la classificació del grup B, uruguaians i russos, els rivals a vuitens, tancaran una de les poques claus del Mundial que ha respost a que s'esperava. Potser no tant l'explosió golejadora de l'equip de Chechesov, sobre el qual hi havia molts dubtes, però que com a amfitrió estava obligat a traspassar l'etapa inicial. Igual que l'Uruguai, que si bé va respondre al que s'esperava -dues victòries-, no ha trobat el joc ofensiu que se li pressuposa a un conjunt amb Luis Suárez i Edinson Cavani.

En qualsevol cas, els homes d'Óscar Washington Tabárez no volen saber res de la seva possible rival a vuitens. Pot ser Espanya, Portugal o fins i tot l'Iran, que encara té opcions d'aconseguir una de les dues places del grup C, però el conjunt 'charrúa' només pensa en el partit contra Rússia.