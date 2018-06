Rússia escombra Egipte en el debut de Salah i camina cap a vuitens (3-1)

Rússia s'ha pres molt seriosament això de ser la selecció amfitriona i ha sumat la seva segona victòria en la fase de grups després d'escombrar (3-1) Egipte a l'estadi de Sant Petersburg. Mentre que avui tots els focus estaven posats en el debut mundialista de Mohamed Salah, ha sigut de nou Denis Cherysev qui, amb un gol, ha tornat a brillar per donar al combinat nacional rus la seva segona victòria i deixar-los a tocar dels vuitens de final, una fase que no trepitgen des del 1986, quan eren la Unió Soviètica. Egipte, que tornava a un Mundial 28 anys després, ja pot anar preparant les maletes per tornar cap a casa.

El seleccionador rus Stanislav Cherchesov ha decidit apostar d'entrada pel corpulent Artem Dzyuba, autor d'un dels cinc gols que Rússia va endossar a l'Aràbia Saudita en el seu debut, i no per Fedor Smolov, per descarregar pilotes aèries perquè els jugadors talentosos del combinat rus, com el mitjapunta Aleksnder Golovin i l'extrem Denis Cheryshev, poguessin generar perill. Amb Alexander Kokorin lesionat de gravetat abans del Mundial i Smolov assegut a la banqueta perquè va ser dels que menys va brillar contra els saudites, Dzyuba s'ha fet un fart de lluitar amb els centrals egipcis.

Mentrestant, Mohamed Salah intentava impregnar Egipte d'un altre aire. Si l'Argentina carrega Messi de responsabilitats i mira cap a un altre costat quan l'astre blaugrana té la pilota, a la selecció d'Egipte es contagien de l'eufòria que suposa jugar amb el vigent màxim golejador de la Premier. Fins i tot un migcampista egipci que es fa anomenar Trezeguet per la seva passió per l'exdavanter francès sembla honrar el seu nom per moments. Però, tot i la millora d'Egipte amb Salah, han tingut al davant un conjunt rus disposat a fer callar els seus crítics amb més bon joc del que molts es podien esperar. Tot i que els dos equips han rondat l'àrea rival alternant-se moments de domini, s'ha arribat al descans amb el marcador instal·lat en el zero a zero inicial.

15 minuts explosius de Rússia

Sense encara temps per tornar a acostumar-se a la gespa després de passar pel túnel de vestidors, un rebuig del porter El-Shenawy ha acabat un xut del migcentre Zobnin que ha desviat, amb tota la mala sort del món, el lateral Fathi a gol (1-0, 47'). El combinat egipci que entrena Héctor Cúper s'ha afanyat a reaccionar, conscient que una nova derrota el deixaria pràcticament fora del Mundial a les primeres de canvi, però Rússia, en lloc d'arrugar-se, ha fet un cop de puny sobre la taula per marcar el segon després d'una gran jugada col·lectiva que ha definit Denis Cherysev (el seu tercer en aquest Mundial) i ha encarrilat el partit (2-0, 59').

La festa no s'ha acabat aquí, perquè Dzyuba ha fet el tercer gol dos minuts després. Ha recollit una pilotada llarga a la frontal de l'àrea, l'ha baixat amb el pit i ha rematat amb la dreta per acreditar la seva titularitat (3-0, 61'). Amb Salah desaparegut, Héctor Cúper ha mogut la banqueta per buscar cames fresques, però les cares del mateix seleccionador argentí i les dels jugadors egipcis eren uns poemes. Les cares dels egipcis han començat a canviar a partir del minut 72, quan Salah ha provocat un penal que ell mateix ha transformat amb un gran xut. Egipte ha millorat una mica després del gol de la seva estrella des dels onze metres, però els minuts han anat passant i cada cop cremaven més. Al final, segona victòria de Rússia i Egipte fora del Mundial si no es produeix un miracle.