Suècia-Anglaterra: tocar la glòria per primer cop o assaborir-la 50 anys després

Suècia, subcampiona al seu país el 1958, i Anglaterra, campiona mundial el 1966, s'enfrontaran aquest dissabte a Samara (16 h, Cuatro) als quarts de final de la cita de Rússia. Les dues seleccions arriben amb un estat d'optimisme generalitzat i amb una sensació que es troben davant d'una oportunitat única: la de plantar-se en una semifinal d'un Mundial, una cosa els suecs -que n'han jugat quatre- no aconsegueixen des de fa 24 anys (Estats Units, 1994) i els anglesos -presents en dos- des de fa 28 anys (Itàlia, 1990).

Tot i que, a priori, el potencial dels anglesos és superior al del conjunt suec, tant el seleccionador Gareth Southgate com els seus jugadors, s'han mostrat cauts i respectusos davant un equip del qual destaquen la seva experiència i la seva solidesa defensiva. A vuitens de final, contra Colòmbia, el combinat anglès van saber refer-se del gol de cap de Yerry Mina a l'últim minut del partit per derrotar-los, finalment, a la tanda de penals en què el porter de l'Everton, Jordan Pickford, va aturar la pena màxima decisiva a Carlos Bacca. El desgast contra el conjunt 'cafeter' ha deixat, però, diversos futbolistes tocats, com el migcampista Dele Alli, el carriler Ashley Young i els davanters James Vardy i Harry Kane, el màxim golejador del Mundial, amb sis gols (tres de penal).

Tret de Vardy, amb problemes musculars, estaran disponibles contra Suècia. Probablement, Southgate repetirà el seu onze de gala: amb el trio de centrals format per Ian Walker, John Stones i Harry Maguire; Ian Walker i Ashley Young com carrilers; el mig del camp per a Jordan Henderson, Dele Alli i Jesse Lingard; i la davantera per Raheem Sterling i Harry Kane. A més, comptarà de nou amb el migcampista Fabian Delph, després de gairebé una setmana d'absència per la seva tercera paternitat.

Suècia: fortalesa col·lectiva

Per la seva part, Suècia podrà comptar amb el seu capità, Andres Granqvist, que, tot i que ha estat pare recentment del seu segon fill, seguirà concentrat amb el seu equip. El sacrifici col·lectiu dels jugadors suecs és un dels principals arguments que expliquen que aquesta modesta selecció hagi arribat als quarts de final. Granqvist és una de les claus de Suècia, que va arribar a Rússia després de batre a la repesca Itàlia i va passar a vuitens després d'acabar primera, per davant de Mèxic en el Grup F, en què va quedar fora de la competició Alemanya, que venia de proclamar-se campiona mundial per quarta vegada fa quatre anys, al Brasil.

Donant prioritat al grup davant les individualitats, Suècia va eliminar, a Sant Petersburg, amb gol del seu jugador més talentós, Emil Forsberg, a Suïssa. Per enfrontar-se a l'equip dels 'Tres Lleons', el seleccionador suec, Janne Andersson, no podrà comptar amb el seu lateral dret, Mikael Lustig, per acumulació de targetes, però recupera al migcampista Sebastian Larsson que no va poder jugar contra els helvètics per sanció. El lloc de Lustig l'ocuparà molt probablement Emil Krafth mentre que, Larsson segurament tornarà a l'onze titular en detriment de Gustav Svensson.