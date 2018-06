Suïssa fa els deures i jugarà els vuitens de final (2-2)

Suïssa havia de rematar la seva classificació per als vuitens de final del Mundial i ho ha fet. El combinat europeu ha superat aquesta nit la fase de grups sense grans exhibicions, complint amb un empat contra una orgullosa Costa Rica (1-1). No jugar-te res és una arma de doble tall. Al futbol, no només en aquest torneig de sorpreses i resultats estrets.

Hi ha dues opcions: tenir poca intensitat o un encert aliè a la pressió. Els 'ticos' han decidit apostar per la segona. Han volgut tancar el seu Mundial de la millor manera, amb un bon resultat i les sensacions de l'última edició, quan van arribar als quarts de final. Ho han demostrat des del xiulet final, buscant la porteria rival. La presència de Joel Campbell a l'onze inicial ha fet que el joc dels sud-americans fos alegre i atrevit.

En les primeres possessions han fet que Sommer s'hagués d'estirar en tres ocasions per evitar el gol. Costa Rica ha sortit a la gespa com si es jugués la vida. Suïssa ha preferit mantenir el tipus, no fer errors i aprofitar els del rival. Així han generat l'ocasió del primer gol: recuperació, pilota a la banda, centrada des de la línia de fons i rematada de Blerim Džemaili després d'un rebot.

El combinat d'Óscar Ramírez ha insistit fent mal pels extrems. Campbell, líder de les operacions, s'ha inventat una assistència en l'empat de Kendall Waston. Suïssa no ha patit per la seva eliminació. La tranquil·litat s'ha traduït en caos. Primer pel gol de Josip Drmić i dos minuts després per dos penals a favor de Costa Rica, el primer anul·lat després de la consulta del VAR. Bryan ha tancat el resultat final amb la pena màxima. Suïssa, d'aquesta manera, jugarà contra Suècia en els vuitens del campionat.