Suïssa vol classificar-se per la via ràpida

Suïssa arriba en una posició còmode a l'última jornada de la fase de grups del Mundial. Els europeus formaran part del quadre dels vuitens de final si puntuen contra Costa Rica, matemàticament eliminada. Empatar o guanyar és sinònim de classificar-se, sense mirar el resultat del Brasil-Sèrbia. Si els de Tite sumen els tres punts, Suïssa serà equip de vuitens, tant sí com no.

Aquest marge d'error fa que el combinat dirigit per Vladimir Petkovic afronti el seu partit amb relativa tranquil·litat. Que Costa Rica no s'hi jugui res també els afavoreix. La motivació dels sud-americans serà deixar una bona imatge després d'estar a punt de sorprendre contra el Brasil (2-0, amb els dos gols en el temps de descompte).

La inesperada derrota contra Sèrbia (0-1) a la primera jornada va tirar per terra gran part de les opcions dels d'Óscar Ramírez per passar de fase, l'objectiu inicial de Costa Rica després d'arribar als quarts de final de l'edició del 2014. El partit de l'honor i del to polític. La celebració dels gols de Xherdan Shaqiri i Granit Xhaka contra Sèrbia continua centrant part dels focus mediàtics del campionat del món.