Les aficions més netes també empaten a la gespa (2-2)

Les aficions del Japó i el Senegal van donar una lliçó de civisme en la seva estrena al Mundial de Rússia. Després del partit es van dedicar a recollir la brossa que havien generat a la graderia i van deixar els estadis nets com una patena. Almenys a la seva zona. A la gespa, les dues seleccions també han empatat a punts en la segona jornada del grup H.

En l'àmbit estrictament esportiu, l'empat entre el Japó i el Senegal (2-2) ha deixat obert el grup. Els dos combinats tenien l'oportunitat d'assegurar el pas als vuitens de final, si guanyaven, però amb el repartiment de punts hauran d'esperar a l'última jornada per certificar, o no, el bitllet per a la ronda següent.

No ha sigut un partit exuberant quant a ocasions, tot i que els equips han sigut molt efectius quan han trepitjat l'àrea contrària. El Senegal, que va sorprendre la selecció polonesa en el debut, s'ha avançat amb una diana de Sadio Mane, tot i que els japonesos, botxins de Colòmbia a la primera jornada, han igualat abans del descans per mitjà de Takashi Inui, el futbolista del Betis.

A la segona meitat s'ha mantingut la igualada fins que Moussa Wague ha donat avantatge als senegalesos. Però quan semblava que els africans s'endurien la victòria, Keisuke Honda, que ha entrat a la segona part, ha acabat igualant el partit i repartint els punts.