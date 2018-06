Alemanya, Brasil i les cagarrines de la primera fase

Acostuma a ser habitual que, en els Mundials, una de les favorites caigui a les primeres de canvi. Gairebé sempre passa que una d’aquelles seleccions que han protagonitzat grans inversions a les cases d’apostes se’n van per la porta de darrere a la primera fase. L’exemple més recent és el d’Espanya a la Copa del Món del Brasil, d’ara fa quatre anys.

El torneig de Rússia tot just ha començat i hi ha equips que ni tan sols s’han estrenat, però sí que s’han vist alguns resultats inesperats. Només en la jornada d’ahir, el Brasil no va passar de l’empat contra Suïssa, i la vigent campiona, Alemanya, perdia per la mínima contra Mèxic. I mirant enrere, abans-d’ahir l’Argentina només podia empatar contra Islàndia. D’altra banda, es van donar resultats que es poden considerar més lògics tot i que generaven dubtes a nivell del joc d’equip. Espanya es va deixar empatar contra Portugal a l’últim minut mentre que França va haver de recórrer al VAR per superar Austràlia. El Mundial, sempre emocionant, ha començat de la manera més imprevisible possible.

Els tornejos d’estiu (Mundial, Eurocopa, Copa Amèrica...) són tan curts que qualsevol ensopegada deixa els equips sense opcions. Moltes vegades les grans candidates cometen l’error de pensar que, com que a la primera fase competeixen contra rivals notablement inferiors, en tenen prou jugant a mig gas per reservar forces, i accelerar després al tram final. Des del nivell teòric, l’argument és impecable; però, des del punt de vista pràctic, n’hi ha prou amb fotre’s de lloros en el debut per anar després a contracorrent.

Ara el Brasil sap que si no guanya contra Costa Rica -atenció a les aturades de Keylor Navas-, pot perillar fins i tot la classificació del Grup E, Alemanya resa perquè el Suïssa - Corea del Sud (Grup F) acabi en empat, a l’Argentina només li val la victòria contra Croàcia per ser primera del Grup D, Espanya no pot fallar contra l’Iran i el Marroc (Grup B) si no vol que Portugal li passi la mà per la cara. I França? Bé, França va guanyar i ho té millor que les altres, però o fa un pas endavant o aviat començaran a treure pols a les guillotines.

Especialment inesperats van ser els resultats del Brasil i d’Alemanya. En el cas de la canarinha, perquè, després de rejovenir la selecció amb Tite i fer una fase de classificació gairebé perfecta, encapçalava els rànquings de favorites. I la mannschaft, vigent campiona del món, havia exhibit un joc i una superioritat que feien preveure els millors per al conjunt germànic. Ara tocarà fer autocrítica.

Al Brasil, Tite es va encomanar a la màgia de Neymar tot i saber perfectament que l’estrella del PSG encara no estava al 100% després de la lesió al peu. Ney va ser coratge i ganes, però va demostrar a la gespa del Rostov Arena que encara necessita bastant de temps per agafar el ritme de competició. Com a mínim, segons els metges de la canarinha, fins als vuitens de final. L’únic consol dels brasilers és que van estavellar-se contra Suïssa, rival que el 2010 també va frenar Espanya en el debut d’aquell Mundial que va acabar amb el trofeu a les vitrines de Las Rozas.

En el cas d’Alemanya, va dur el pes del partit contra Mèxic, amb més possessió i més i millors ocasions de gol. Però va quedar noquejada així que Hirving Lozano va obrir el marcador al minut 35. Des de llavors fins al final, tres xuts entre els tres pals, massa poc bagatge per a la campiona.

Demà comença la segona jornada dels grups i es podrà comprovar qui ha corregit el rumb, qui segueix caminant pel filferro... i qui ha decidit disfressar-se de Titanic.