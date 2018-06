La campiona del món debuta contra Mèxic

Alemanya que, en guanyar a l'Argentina de Messi a la final del Mundial del Brasil 2014 es va proclamar campiona del món per quarta vegada, arrencarà la defensa del títol aquest diumenge (17 hores, Cuatro) contra Mèxic en el primer partit del grup F, que es disputarà a l'estadi Luzhniki de la capital russa.

Alemanya, l'única de les 32 seleccions que va aconseguir la classificació per a Rússia 2018 després de guanyar tots els partits de la fase de classificació, va festejar, fa quatre anys, a Maracaná i gràcies a un gol a la pròrroga de Mario Götze –absent en aquest Mundial – el seu quart títol, després dels que va guanyar el 1954 a Suïssa, el 1974 al seu país i el 1990 a Itàlia.

"És difícil guanyar dos Mundials seguits, però encara tenim gana" Joachim Löw Seleccionador d'Alemanya

Els de Joachim Löw arriben a Rússia amb la intenció d'igualar el rècord de cinc Copes del Món del Brasil –que buscarà la seva sisena corona –. "És difícil guanyar dos Mundials seguits, però encara tenim gana", ha dit el tècnic. I com a primer rival es trobaran aquest diumenge la selecció mexicana, que dirigeix el colombià Juan Carlos Osorio i que aspira a trencar la barrera de quarts de final, la seva millor classificació històrica, en els dos Mundials que va organitzar, el 1970 i el 1986.

Les dues seleccions van arribar a territori rus amb controvèrsies extraesportives. Els alemanys, per la polèmica foto que dos dels seus jugadors, Mesut Özil i Ilkay Gundogan, d'origen turc, es van fer al costat del president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, fet que va provocar que Gundogan fos xiulat durant els minuts que va jugar a l'últim amistós. I els mexicans, per una festa en el seu dia lliure que segons alguns mitjans va ser una mica pujada de to. Polèmiques que, segons notícies provinents de tots dos quarters generals –el de Mèxic, a Novogorsk (a les instal·lacions del Dinamo de Moscou) i el germànic, a Vatutinki (també als afores de la capital russa) –, ja formen part del passat.

540x306 Juan Carlos Osorio, / EFE Juan Carlos Osorio, / EFE

L'alineació exacta de Mèxic –selecció en què el veterà Rafa Márquez iguala el rècord de cinc participacions mundialistes i que es presenta amb la seva estrella emergent, el davanter Hirving 'Chuky' Lozano, campió de la Lliga holandesa amb el PSV Eindhoven – serà difícil d'encertar, ja que el 'Professor' Osorio estima les rotacions i no ha repetit una formació en 46 partits dirigits. Però sembla prou probable que Márquez no surti d'inici, mentre que 'Chuky' sí que ho faci.

El 'Tri' va arribar a Rússia després de perdre l'últim amistós a Dinamarca (2-0). Abans, havia guanyat 3-0 a Islàndia, va perdre 0-1 amb Croàcia i va empatar sense gols contra el País de Gal·les, en tres partits disputats als Estats Units. I abans de volar cap a Europa, va guanyar 1-0 a Escòcia, a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic.

Alemanya, que al març va empatar a un gol a Espanya i va perdre 0-1 amb el Brasil, va arribar a Rússia després de caure a Àustria per 2-1, i després d'acomiadar-se de la seva afició, a Leverkusen, amb una victòria una mica garrepa amb un resultat idèntic davant de l'Aràbia Saudita, apallissada dijous passat per Rússia en el partit inaugural d'aquest torneig (5-0).

El dubte principal a les files alemanyes podria ser el seu atacant pel flanc esquerre, que haurà d'aclarir entre Julian Draxler (PSG) o Marco Reus (Borussia Dortmund). Jerome Boateng, central del Bayern Munic que va arribar tocat, però saltarà probablement d'inici a la gespa del Luzhniki, va afirmar que "a Alemanya se la coneix per tenir bona arrencada en els Mundials". Una cosa que intentarà evitar Mèxic, que, de passada, procurarà derrotar per primera vegada a la 'Mannschaft' a la història d'aquest torneig, aferrant-se a la idea del defensa Carlos Salcedo, que coneix bé els seus rivals –va guanyar la Copa d'Alemanya amb l'Eintracht Frankfurt – i que ha opinat que "ningú és invencible".