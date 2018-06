Coutinho i Neymar destrossen la resistència de Costa Rica en l’últim sospir

Amb la punta de la bota, com qui empeny l’última oportunitat. Perquè potser era l’última, l’única que li quedava al Brasil per derrotar Costa Rica. Després d’un 0-0 agònic i emprenyador per a la ‘canarinha’, Coutinho ha marcat sobre el temps afegit el gol que canviava l’empat per la victòria. La bogeria brasilera ha sigut màxima, amb Tite relliscant a l’àrea tècnica durant la celebració, després de 90 minuts de veure’s amb mig peu fora del Mundial. Ja al minut 96, amb tot fet, Neymar ha arrodonit el triomf per acabar de deixar molt encarrilada la classificació per als vuitens de final. Tot s’haurà de certificar contra Sèrbia en l’última jornada.

Brasil no les havia tingut totes durant el partit. De fet, ja li semblava que tornaria a encallar-se com li havia passat davant Suïssa a la jornada inaugural. Amb millors sensacions i amb una desena de bones ocasions per batre Keylor Navas (fins i tot, un gol anul·lat a Gabriel Jesus al primer temps i un penal xiulat i finalment no concedit a Neymar quan faltaven quinze minuts de joc), però amb la mateixa frustració que fa uns dies i amb les mateixes ganes d’apuntar les queixes cap als col·legiats.

Però al minut 90, en ple temps de descompte, Coutinho ha trobat una pilota solta dins de l’àrea petita que Keylor Navas ja no ha pogut aturar. El porter madridista prou havia fet per evitar que, abans, les rematades de Neymar o Gabriel Jesus toquessin la xarxa. Costa Rica amb prou feines ha acumulat un parell d’intents de contraatac i una bona ocasió al quart d’hora, que Gamboa ha xutat massa desviat.

Al final triomf del Brasil, que servirà per allunyar els fantasmes d’una patacada històrica.