El 'debutant' Lewandowski entra en escena

Amb gairebé 30 anys i una carrera plena de títols forjats a còpia de gols de tots els colors, aquest dimarts debuta (17 hores, Cuatro) en un Mundial. A l'Spartak Stadium de Moscou, contra el Senegal, la selecció polonesa de Lewandowski inicia el camí mundialista en mans del seu davanter, autor de tres gols en els dos últims amistosos i de 16 a la fase de classificació europea, una xifra que ningú havia aconseguit abans.



Un novell carregat de títols, al qual li cauen els gols amb el Bayern Munic i amb la seva selecció (55 en 95 partits), però que carrega amb el record de la seva penosa actuació a l'Eurocopa 2016. Fa dos anys Lewandowski també va aterrar a França amb un rècord golejador (13 a la fase de classificació de l'Eurocopa), però arribat el moment decisiu només va ser capaç d'anotar-ne un. Polònia va trobar a faltar la seva aportació i va caure a la tanda de penals dels quarts de final contra Portugal.



Lewandowski sap què l'espera. "Soc realista, sé que patiré marcatges durs com a l'Euro. Però puc ajudar l'equip, crear espais... Al Mundial hi arribo amb menys partits que els que vaig jugar abans de l'Eurocopa, estic més fresc", assegurava aquesta setmana en una entrevista a 'FIFA.com'.



Al davant l'espera una selecció senegalesa que torna a la competició 16 anys després de la seva única participació. Llavors va ser protagonista d'una de les grans sorpreses de la història dels Mundials, amb un triomf sobre França, campiona mundial, en el partit inaugural de Corea-Japó 2002 (1-0). El capità d'aquella selecció és ara l'amo de la banqueta dels Lleons de Teranga. Aliou Cissé, amb 42 anys, és l'entrenador més jove del Mundial i ha creat un equip calcat d'aquell, en què cap futbolista juga al Senegal.



Un grup físicament molt fort, que converteix el contraatac en la seva millor arma. "Són molt ràpids, no perden el temps quan tenen la pilota", adverteix Lewandowski. Saido Mané, avalat per la seva magnífica temporada amb el Liverpool, és la gran amenaça, però també hi ha la velocitat d'Idrissa Gueye i del català Keita Balde, l'extrem de 23 anys nascut a Arbúcies (Selva).



Lewandowski contra Mané. Un duel de pistolers capaços de marcar cinc gols en nou minuts (el polonès contra el Wolfsburg) o tres en 2 minuts i 56 segons (el senegalès al maig del 2015 amb el Southampton davant l'Aston Villa).