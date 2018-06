La defensiva Iran, segona prova de l’Espanya post-Lopetegui

El futbol ha fet amainar la tempesta a la Federació Espanyola de Futbol. Això seguirà així mentre la pilota entri. Espanya afronta aquest vespre al Kazan Arena (20 h, Telecinco) contra l’Iran el segon partit de la fase de grups amb la destitució de Julen Lopetegui com un record que ja sembla llunyà. I seguirà llunyà mentre el combinat que ara dirigeix Fernando Hierro guanyi els iranians, que, a falta d’estrelles damunt la gespa, compten amb el portuguès Carlos Queiroz com a tècnic des del 2011, i que des de llavors ha fet història classificant aquesta selecció per a dos Mundials consecutius.

Una derrota d’Espanya contra l’Iran, que lidera el Grup B després d’imposar-se (0-1) al Marroc en la primera jornada, tornaria a encendre la crisi que va precedir el debut mundialista contra Portugal després de la destitució de Lopetegui decidida pel president de la RFEF, Luis Ruabiales, 48 hores abans d’estrenar-se a Rússia. De fet, una ensopegada contra els iranians sumada a una hipotètica victòria de Portugal contra el Marroc (s’enfronten a les 14 h) deixaria els espanyols pràcticament noquejats, ja que la classificació per als vuitens de final quedaria molt encarada per a Queiroz i els seus compatriotes. En canvi, una victòria dels de Hierro, que és el que s’espera per la diferència de potencial entre els dos conjunts, avalaria el discurs que impera en el vestidor de “créixer davant les adversitats”.

En aquesta mateixa línia es va expressar ahir Andrés Iniesta en la roda de premsa prèvia al duel d’aquest vespre: “Volem deixar enrere el que ha passat. És una situació que no es còmoda per a ningú, és difícil. Però estem centrats en el que ens espera. Contra Portugal l’equip ja va demostrar que sap a què juga”. L’exmigcampista blaugrana també va lloar les virtuts del bloc espanyol: “A nivell defensiu tenim un equip molt bo. És feina de tots, perquè entre tots busquem dotar l’equip d’equilibri. A més, tenim alguns dels millors jugadors del món”.

Tot i que Iniesta va lloar els arguments defensius d’Espanya, deixar la porteria a zero és un objectiu primordial després d’haver rebut tres gols de Cristiano Ronaldo en el duel contra Portugal. Un enfrontament en què el porter David De Gea va fallar clamorosament en la segona diana del portuguès. “Tinc 23 jugadors, i cadascun és diferent. La mateixa medicina no val per a tots, però De Gea serà titular, així us quedeu tots tranquils”, va dir Fernando Hierro en defensa del porter del Manchester United.

Precisament a la línia defensiva és on aquest vespre el seleccionador espanyol podria fer alguna modificació, ja que Carvajal està recuperat de la lesió que el va apartar del debut al Mundial. “Porta molt temps entrenant-se amb el grup i ha fet un treball de recuperació fantàstic. Està disponible”, va dir ahir Hierro. L’entrada de Carvajal per Nacho al lateral dret es preveu com l’únic canvi en l’onze que va empatar amb Portugal. A l’eix de la defensa, el blaugrana Gerard Piqué complirà 100 partits defensat la samarreta de la selecció espanyola.

Iran: tot neix a partir de la defensa

Iniesta, Isco, Silva i companyia hauran d’associar-se amb encert si volen desfer la teranyina defensiva de l’Iran que plantejarà Queiroz. L’organització defensiva és el principal argument d’una selecció que va ser la tercera a classificar-se per a la cita de Rússia. Abans de derrotar el Marroc en el seu debut al Mundial amb un gol en pròpia porta al temps afegit, l’Iran va firmar una fase de classificació asiàtica pràcticament perfecta amb un balanç de 12 victòries i 6 empats forjats a partir de 36 gols a favor i només 5 en contra. De fet, l’Iran només ha perdut un dels seus 32 partits que ha jugat.

Contra Espanya s’espera que el seleccionador portuguès aposti per un plantejament format per dues línies de quatre i cinc jugadors amb la consigna clara de no deixar que Espanya faci el seu futbol de toc a prop de l’àrea iraniana. Cediran la possessió al combinat espanyol sense cap remordiment i fiaran les seves opcions d’atac a Alireza Jahanbakhsh, davanter de l’AZ Alkmaar i màxim golejador de l’última temporada a la lliga holandesa, i a l’ariet del Rubin Kazan rus Sardar Azmoun. Queiroz recupera els migcampistes Mehdi Taremi i Omid Ebrahimi, però no podrà comptar amb el central Chesmi, lesionat en l’últim entrenament previ abans de viatjar a Kazan.