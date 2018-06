La derrota més dolça de Mèxic (0-3)

Suècia i Mèxic s'han classificat per a la següent fase del Mundial. Els escandinaus han golejat els centreamericans (0-3), però aquests últims també han passat ronda gràcies a l'ensopegada inesperada d'Alemanya.

La selecció mexicana arribava a l'última jornada com a líder de grup amb dues victòries, però tot i així no tenia la classificació assegurada. I els asteques han estat a un pas d'anar-se'n al carrer, perquè amb la golejada perdien el 'goal average' contra els alemanys, que havien de guanyar però han perdut contra pronòstic contra Corea del Sud (2-0).

En el partit disputat a Iekaterinburg, el conjunt suec ha estat molt millor des del primer minut: més sòlid en el joc d'equip i amb les idees més clares davant d'un Mèxic que es pensava que tenia la feina feta i s'ha vist amb els pixats al ventre.

Després d'un primer temps sense gols, i amb polèmica per un possible penal per mans del Chicharito que l'àrbitre –l'argentí Néstor Pitana– no ha indicat, a la segona sí que s'ha mogut el marcador.

La segona part, clau

Amb Mèxic que no aconseguia trenar jugades, Suècia ha fet mal als contraatacs, el primer dels quals transformat per Augustinsson, que després d'una mala rematada del seu company Claesson ha caçat el refús i ha superat Ochoa. Era el minut 50 i aquí s'ha trencat definitivament el partit.

La selecció que entrena Juan Carlos Osorio ha perdut els papers perquè sabia que no depenia d'ella mateixa. Els americans estaven convençuts que Alemanya acabaria marcant i s'han bolcat a l'atac, una situació que els escandinaus han aprofitat per matar el partit, primer amb un penal clamorós que ha transformat Granqvist i finalment amb un gol en pròpia porteria d'Edson Álvarez.

Amb el partit sentenciat, tot depenia dels alemanys. Mèxic estava encara classificat però un gol de la 'mannschaft' els deixava fora. Així que l'afició asteca ha deixat de mirar el partit per centrar-se en el que passava a l'altre partit del Grup F. I, de cop, la graderia ha esclatat amb la diana de Corea del Sud, que, ara sí, garantia que els mexicans seran a la següent ronda. Això sí, com a segons de grup.