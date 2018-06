L'eufòria russa contra l'esperança egípcia en Salah

L'eufòria de la selecció russa, que va estrenar el seu Mundial golejant l'Aràbia Saudita (5-0), busca aquest dimarts (20 hores, Telecinco) continuïtat contra Egipte, que ha patit una derrota traumàtica davant l'Uruguai en els últims instants (0-1) i posa tota la seva esperança en la reaparició del davanter Mohamed Salah.

Després del Lujniki Stadium, la segona parada de l'esquadra amfitriona és l'estadi de Sant Petersburg, en què espera repetir la bona imatge oferta en el partit inaugural, tot i que s'enfronta a una selecció de més nivell que la saudita, més encara si aconsegueix recuperar la seva gran estrella.

Un partit que es disputarà per primera vegada en la història dels Mundials, perquè Rússia, amb onze Copes del Món a l'esquena, i Egipte, en la seva tercera participació, mai s'havien creuat. Els amfitrions ja han superat aquesta primera sensació eufòrica després de la 'maneta' de gols que van clavar a la selecció més feble del grup. Aclarida la incògnita sobre si el debut seria un desastre (més aviat tot el contrari), l'opinió pública de l'amfitriona del Mundial pondera la victòria ja en la seva justa mesura.

El combinat que dirigeix Stanislav Txertxéssov sap que el pas als vuitens, una possibilitat que no coneixen des dels temps de la Unió Soviètica, a Mèxic 1986, passa per derrotar Egipte i tenir els deures fets abans de l'última jornada, en la qual s'enfrontaran amb l'Uruguai.

Si aconsegueix un triomf davant els 'faraons', Rússia sumaria per primera vegada en més de tres dècades dues victòries en una Copa del Món, cosa que no passava des del mateix Mèxic 1986 sota bandera soviètica.

El migcampista del CSKA Alan Dzagoev és la principal baixa, per la lesió als isquiotibials de la cama esquerra que el va obligar a deixar el seu lloc en el partit inaugural al jugador del Vila-real Denís Txérixev, que hi va respondre amb dos gols i tindrà la seva primera titularitat aquest dimarts.

El davanter del Krasnodar Fedor Smolov ha rebut crítiques pel seu joc, que fins i tot han suggerit la inclusió d'Artiom Dziuba, el punta de l'Arsenal Tula que va marcar just sortir al camp el tercer gol contra els saudites, però l'opció més normal és que Txertxéssov mantingui el seu davanter estrella.

Encara que la premsa local sigui escèptica respecte a si realment Salah estarà a punt per jugar, en el cas que el futbolista del Liverpool jugui d'entrada amb els 'faraons' Rússia no imposarà mesures defensives diferents ni marcatges a l'home, segons ha assegurat Txertxéssov.

Per part de la selecció africana, que dirigeix l'argentí Héctor Cúper, tot gravita sobre si podrà comptar amb Salah. Segons va dir l'entrenador després de la derrota amb l'Uruguai, en aquest primer partit hi havia el risc que el davanter del Liverpool es lesionés si jugava, i per això va decidir apartar-lo de la convocatòria.

No obstant això, Cúper va deixar clar que esperava tenir-lo contra Rússia, en un partit vital per a Egipte, en què espera comptar amb la seva principal arma ofensiva per aigualir la festa a l'amfitriona.

Durant aquests dies posteriors al cop rebut amb l'Uruguai, Salah ha participat amb la resta de companys en els entrenaments, cosa que permet creure en la titularitat de l'elèctric davanter del Liverpool.

Pel que fa a la resta, Trezeguet, Amr Warda i Tarek Hamed han tingut molèsties durant aquests dies però s'han pogut sumar al grup, i el lateral Ahmed Fathy ha tingut un problema físic en l'última sessió a Grozni, per la qual cosa és dubte.

Egipte, una potència continental africana amb un historial mundialista molt discret –és la seva tercera participació després dels disputats a Itàlia el 1934 i 1990–, aspira a aconseguir, gràcies a la seva estrella, el seu primer triomf en un Mundial, perquè de moment només suma tres derrotes i dos empats en cinc partits, inclòs el cruel final en l'últim minut davant l'Uruguai.