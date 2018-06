La gran favorita s’estrena amb els quatre fantàstics

Si hi ha una selecció que encapçala les apostes per guanyar el Mundial aquesta és, sens dubte, la brasilera. Superat ja el fracàs del seu Mundial, el d’ara fa quatre anys, on el somni brasiler es va esvair estrepitosament a les semifinals contra Alemanya (7-1), el Brasil arriba a Rússia amb energies renovades i la sensació d’haver fet els deures millor que ningú. Amb Tite a la banqueta des del 2016, l’equip s’ha rejovenit i ha fet una fase de classificació brillant, i ha il·lusionat un país que no aixeca la Copa del Món des del 2002. El primer pas és aquest diumenge contra Suïssa (21 h, Telecinco), al Rostov Arena.

El seleccionador ja va avançar que no faria concessions i aniria a totes des de bon principi, cosa que implica fer jugar els millors a l’onze, inclòs Neymar. Tot i que els metges van advertir que no estaria en plena forma fins als vuitens de final, Tite confia en la màgia del davanter del PSG per liderar la selecció brasilera. Neymar, lesionat al febrer -va patir un esquinç al turmell i una fissura al peu-, va reaparèixer fa tot just deu dies. “No està al 100% però és un privilegiat, físicament. Té un esprint impressionant. No està encara en plenitud però sí que està molt millor del que pensàvem. Per tant, està a punt per fer un gran Mundial”, comentava ahir Tite.

El Brasil s’aferra a Neymar per recuperar el camí del triomf. Amb 26 anys, és el referent de la selecció i l’únic capaç de batre rècords històrics a la canarinha. A més, se’l considera el relleu natural de Leo Messi (30) i Cristiano Ronaldo (33), dos jugadors que encara no tenen cap Mundial però que sembla difícil que puguin obtenir-lo tret que el guanyin a Rússia.

Neymar, doncs, serà titular aquest vespre conjuntament amb Gabriel Jesus, Coutinho i William, la referència atacant del Brasil i que ja s’ha batejat al país com els quatre fantàstics. Per darrere hi haurà Casemiro i Paulinho. “Aquesta alineació ens dona creativitat i agressivitat”, afegia el seleccionador. Tot per combatre un rival, Suïssa, que en els últims anys s’ha acostumat a ser a les fases finals del Mundial -no falla en cap des del 2006- i que destaca per ser força sòlid en defensa.

Amb cinc títols al sarró, més que ningú, els brasilers s’han il·lusionat de nou amb un combinat jove i al qual s’albira un recorregut llarg, no només a Rússia sinó a les pròximes competicions, tot i que el Brasil, gat vell, també sap què és llançar les campanes al vol, com va passar als dos Mundials on van ser amfitrions, i també en les edicions del 1998 i el 2006, entre d’altres.

Costa Rica - Sèrbia (14 h)

Abans hauran jugat els altres dos equips del Grup E. El duel entre Costa Rica i Sèrbia (14 h, Cuatro) començarà a decidir qui acompanyarà la canarinha a la següent ronda. Per als costa-riquenys, és el segon Mundial consecutiu i buscaran arribar als quarts de final, com van fer al Brasil, mentre que els serbis tornen al torneig que es van perdre ara fa quatre anys.