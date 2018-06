L’hora de la veritat arriba al Mundial

En pocs dies, la sort d’una selecció pot canviar del tot. Ara fa dues setmanes, Julen Lopetegui era seleccionador d’una Espanya optimista, i el tècnic de Rússia, Stanislav Txertxéssov, escoltava com el mateix Vladímir Putin afirmava que no creia que la seva selecció es classifiqués per a la segona fase del Mundial. Dues setmanes més tard, els russos s’han classificat i ara aspiren a ser campions del grup A i a convertir-se en rival potencial d’una selecció espanyola que, en canvi, encara no està matemàticament classificada. “Els Mundials són complicats, ja que en pocs dies passa de tot. La pressió i la intensitat son tan fortes que costa tenir-ho tot controlat”, diu Javier Clemente, seleccionador espanyol el 1994 i el 1998.

Espanya jugarà a Kaliningrad contra una selecció del Marroc ja eliminada (20.00 h / Telecinco) sabent que en cas de guanyar serà als vuitens de final. En cas d’empatar, Espanya es classificaria com a segona de grup, però una derrota podria deixar l’equip de Fernando Hierro fora de combat si l’Iran aconsegueix derrotar els portuguesos en l’altre partit del grup, a la mateixa hora a Saransk (Cuatro). Els portuguesos, amb Cristiano Ronaldo com a màxim golejador del torneig juntament amb el belga Romelu Lukaku, aspiren a ser primers de grup i, de pas, a esborrar el mal record d’ara fa quatre anys, quan van caure eliminats a la fase de grups, la mateixa sort que va patir al Brasil una Espanya que no ha aconseguit encara oblidar del tot el trauma que va suposar veure com Luis Rubiales, president de la Federació, feia fora Julen Lopetegui abans del debut contra Portugal per haver signat un contracte amb el Reial Madrid. “Va ser una errada. Jo no dic que Lopetegui tingués un comportament impecable, però no pots fer fora un tècnic a dos dies del debut. Cal estabilitat, cal una mica de pau per poder encarar aquests torneigs. I arriba un paio sense experiència i es carrega el tècnic. No va agradar-me gaire”, diu Clemente.

Espanya no va acabar de jugar bé contra els iranians, però va guanyar per 1-0 amb un gol afortunat de Diego Costa. Fernando Hierro podria retocar l’alineació d’un equip en què el gran debat segueix sent la porteria, amb David de Gea incapaç d’oferir una imatge de seguretat, ja que contra els iranians no va aturar un xut no gaire complicat en una jugada que no va pujar al marcador per fora de joc. En atac, Iago Aspas i Thiago Alcántara demanen pas en un equip que no aconsegueix recuperar-se bé en transició quan defensa, i, sense l’alegria ofensiva oferta en la fase de classificació, en la qual no va perdre ni un partit, pot acabar al davant dels italians.

Quatre partits cada dia

A partir d’aquest dilluns, tots els partits del Mundial ja es jugaran amb un horari unificat -és a dir, quatre dies amb quatre partits cada dia, dos per grup- en què quedarà definit el quadre dels vuitens de final d’un torneig que ja ha arribat als 29 partits sense cap empat sense gols, fet que no s’havia produït mai abans en la història del torneig. El campió del grup A es creuarà als vuitens amb el segon del grup B, i el segon del grup A, amb el campió del grup B. Rússia o l’Uruguai, doncs, seran els rivals del campió del grup B, on Espanya sembla tenir-ho de cara per ser primer, al davant de portuguesos i iranians. L’Uruguai ha guanyat els dos partits per 1-0 contra rivals inferiors, defensant bé però apostant per un estil conservador. Luis Suárez, autor d’un gol, i Cavani, que no en porta cap, no han aconseguit sentir-se còmodes en un equip on brillen més els centrals com Giménez i Godin. En canvi, Rússia, després d’anys de derrotes, s’ha classificat per primer cop des de la caiguda de la Unió Soviètica als vuitens i en el partit de Samara (16.00 h, Cuatro) intentarà aconseguir un empat que els donaria la primera posició de grup en el partit dels vuitens de final del 30 de juny a Sotxi. “Hi han seleccions que sempre aconsegueixen sorprendre un cop arriba el Mundial. Els estats anímics són claus, però normalment aquestes seleccions no guanyen el títol. Et poden eliminar, com la Bulgària del 1994 o la Croàcia del 1998, però sempre guanyen els mateixos”, explica Clemente, que no veu una selecció espanyola del tot endollada. “Li falta una mica de ritme, però això que diuen que no té gol és una bestiesa”, afegeix.

Els russos han vist com el jove Aleksandr Golovin, migcampista ofensiu del CSKA de Moscou, juntament amb Denis Txeritxev, el davanter del Vila-real, canvien la cara d’un equip que ha defensat bastant bé en el seus dos primers partits, tot i que contra seleccions de menys nivell, com els saudites o Egipte, en què Salah tornava d’una lesió. “El primer objectiu el tenim, i ara cal que aquests resultats ens facin treballar millor. Si ens creiem que som millors del que som, serà un error. A partir d’ara tots els rivals seran equips amb més experiència i no serem mai favorits”, ha explicat el seleccionador rus, Txertxéssov, abans d’una jornada en què el Mundial comença a entrar a la seva fase clau.