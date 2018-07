Les mans de Muslera i les pilotes de Reina

Potser per corporativisme, potser per amistat personal o potser perquè està absolutament convençut que no en tenia cap culpa, el cas és que a Pepe Reina li va faltar temps per sortir a defensar Muslera després del segon gol de França als quarts de final del Mundial. On (gairebé) tothom va veure un greu error del porter uruguaià, l’exblaugrana va assegurar que el seu col·lega no tenia cap culpa i que el gol s’havia d’atribuir a la pilota. En concret, al defecte de la pilota, que, al seu entendre, fa moviments estranys quan algú xuta amb efecte, cosa que no permet que els porters puguin endevinar-ne la trajectòria.

“Seguim inventant pilotes, sí, sí! Que als porters cada vegada ens semblarà més fàcil intuir o endevinar les trajectòries. L’espectacle es busca d’una altra manera!”, deia a les xarxes socials el tercer porter de la selecció espanyola. Sense ser al camp, i sense -ho confesso- haver xutat la pilota que s’està fent servir al Mundial, és difícil esbrinar si realment l’esfèrica és normal o és, com es diu a vegades, és una pilota de platja. Però tenint en compte que fins ara ningú se n’havia queixat i que les respostes que va rebre Reina a Twitter anaven en la mateixa direcció, m’inclino més a pensar que el gol va ser per un error del porter més que per un defecte de fabricació de la pilota.

La pilota, part del màrqueting

Debatre sobre la pilota és un tema recurrent de cada Mundial. Passa que en el món del màrqueting no només es venen samarretes, també trossos de cuir, i per això se’n canvia el disseny constantment. Al principi sempre hi ha qui es queixa i diu que la pilota no acaba d’anar tan bé com a la seva lliga. Però després d’uns quants xuts tothom s’hi adapta. Els uns i els altres. Encara que no tots els canvis són traumàtics. La pilota que es feia servir a la fase de grups era una, i a les eliminatòries se’n fa servir una altra. ¿Això implica un canvi d’adaptació? No! Perquè només ha canviat el dibuix, l’estètica. La fabricació és la mateixa.

Dit això, és cert que a la fase de grups hi havia hagut certa controvèrsia perquè es van arribar a punxar fins a set pilotes. Els incidents es van atribuir a un defecte amb la cambra d’aire i el problema es va resoldre senzillament canviant l’esfèrica per una altra. Mort el gos, morta la ràbia. De fet, la polèmica va passar bastant desapercebuda i no se’n va fer una bola gaire gran -mai més ben dit.

La de Muslera no és pas la primera gran pífia d’un porter al Mundial. Segurament ens ve al cap el regal de David de Gea a Cristiano Ronaldo en el debut de la selecció espanyola contra Portugal, una acció relativament similar a la del segon gol dels francesos ahir contra l’Uruguai. Però aquell dia ningú va donar la culpa al cuir sinó al porter, que ves a saber si estava pensant quina pizza demanaria per sopar després del partit. Igual que a la final de la Lliga de Campions, el dia que el porter del Liverpool Loris Karius es va cobrir de glòria i li va regalar dos gols al Reial Madrid, que va conquistar la tretzena Champions de la seva història, la tercera consecutiva.

Klopp i la garrotada de Ramos

Per cert, un parèntesi: ahir va sortir Jürgen Klopp a dir que el que havia passat a Kíev havia sigut culpa de la garrotada que Sergio Ramos li havia clavat al seu porter. Perquè sempre és culpa dels altres, esclar. Això sí, no va dir res de la pilota.

Ep! Que no passa res, que equivocar-se és humà. I que estigui tranquil Muslera, que, al contrari del Liverpool, l’Uruguai no va perdre per culpa del porter. Va perdre perquè França va ser millor. I punt.