Una operació per ofegar Qatar de mica en mica

Aquest any, per primer cop, les dones han pogut entrar en un estadi de futbol a l’Aràbia Saudita, tot i que per una porta especial per a famílies, ja que la condició per poder-hi entrar és que vagin acompanyades. Després de rebre permís per conduir cotxes, les dones saudites veuen petits senyals de canvi en un regne boig pel futbol, encara que la selecció no hi ajudi gaire. El futbol saudita no acaba de fer el salt a nivell esportiu, però el país sap utilitzar el futbol per posicionar-se políticament. Ara, per exemple, l’utilitzen en la seva guerra freda contra Qatar. El 2017 l’Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units i Bahrain, els veïns de Qatar, van iniciar un bloqueig comercial, de fronteres i d’espais aeris sobre el petit emirat qatarià, al qual acusen d’estar darrere de grups terroristes que actuen en estats com Egipte i Síria. Però la veritable raó és la decisió de la família reial qatariana de deixar d’obeir les ordres dels reis saudites, els Al-Saud.

Els Al-Saud van ser claus en el naixement d’una identitat política àrab a inicis del segle XX. I també han promocionat el wahhabisme, el moviment fonamentalista musulmà sunnita. I com que la Meca és a dins de les seves fronteres, els Al-Saud s’han autoatorgat el paper de defensors del sunnisme en contraposició al gran enemic, l’Iran, que és xiïta. Històricament, els saudites han controlat l’agenda política de la major part d’estats veïns, com els Emirats Àrabs Units, Bahrain, Qatar, Oman i el Iemen. I quan un d’aquests estats s’escapa de la seva agenda, si cal, s’hi intervé militarment, com al Iemen.

El 1995 un cop d’estat a Qatar va canviar-ho tot. Tamim bin Hamad al-Thani va fer fora el seu pare, fidel als saudites, i va iniciar una política independent que ha convertit aquest menut estat en una potència. Qatar va començar a apostar pel gas i no tant pel petroli com els seus veïns, i va començar a escriure la seva pròpia agenda política. Això els ha portat a fer tractes amb l’Iran -el gran enemic dels saudites-, ja que els qatarians comparteixen bancs de gas i sortida natural al mar amb els iranians. Així, el moviment de Qatar va ser tot un desafiament que durant anys ha complicat les relacions. La producció de gas natural va donar a Qatar llibertat per no haver de dependre de l’OPEP (Organització de Països Exportadors de Petroli), en la qual els saudites tallen el bacallà. El 1996 l’Aràbia Saudita va organitzar un cop d’estat a Qatar que va fracassar, cosa que va tensar més la relació amb el petit emirat, que gràcies al gas té tractes amb els Estats Units, ha arribat a tenir el PIB més alt del món i organitzarà el Mundial de futbol del 2022.

Ara els saudites intenten sotmetre sense guerra els qatarians i per fer-ho utilitzen, en part, el futbol. El bloqueig de fronteres angoixa un país que serà seu del pròxim Mundial. La FIFA es planteja que en el Mundial de Qatar no hi participin 32 seleccions, sinó 42. Si fos així, Qatar hauria de construir més estadis en pocs anys, cosa que el bloqueig econòmic dificulta molt. La FIFA ha proposat que -com passarà en el Mundial del 2026- Qatar cedeixi l’organització d’alguns partits a estats veïns. Però en aquest cas els veïns són els que fan boicot als qatarians, liderats pels saudites. Impossible, doncs. El somni de l’Aràbia Saudita seria que el Mundial de Qatar no arribés a fer-se mai. I de fet fa uns mesos el ministre d’Esports saudita, Turki al-Xeikh, va dir a la premsa alemany que al setembre la FIFA anunciaria que Qatar es queda sense organitzar el Mundial del 2022, perquè es faria pública la “compra de vots” dels qatarians per ser escollits seu del Mundial. Segons aquest rumor, el Mundial es faria al Regne Unit, que ja ho té tot a punt.

Per la seva banda, el govern saudita exigeix com a condició per aixecar el bloqueig, entre altres coses, el tancament de la cadena qatariana Al-Jazeera, i ha bloquejat al seu territori tant Al-Jazeera com BeINSports, un canal també amb seu a Qatar. Però BeINSports té els drets del Mundial per a tot el Pròxim Orient, incloent-hi l’Aràbia Saudita. Així, els saudites no poden veure partits com el de la seva selecció d’avui contra l’Uruguai i els toca fer-ho de manera pirata. Com que el perjudicat és un canal qatarià, al govern saudita ja li va bé i fa els ulls grossos.