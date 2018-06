El veterà El-Hadary no evita la derrota d'Egipte (2-1)

L'Aràbia Saudita ha derrotat l'Egipte amb un gol en el darrer segon del partit, deixant els 'faraons' perdent una gran oportunitat per guanyar per primer cop un partit a la fase final del Mundial, fet que els saudites ja van aconseguir el 1994. I han repetit ara gràcies al gol d'Al-Dawsari en el darrer minut del matx.

Egipte ha començat millor i en una errada defensiva dels saudites la gran estrella dels africans, Salah, ha fet el seu segon gol al Mundial amb una vaselina. El jugador del Liverpool ha perdonat poc després el segon gol en un partit que mica en mica, s'ha jugat com a ha volgut l'equip de Juan Antonio Pizzi. Els saudites han jugat millor, més agressius en atac, i abans del descans han gaudit de dos penals. El primer l'ha aturat el porter de la selecció egípcia Essam El-Hadary just el dia en que ha fet història en convertir-se amb 45 anys, quatre mesos i nou dies en el jugador més veterà a jugar un partit d'un Mundial. Amb aquesta titularitat, El-Hadary superava el porter colombià Faryd Mondragón com a jugador més veterà a participar en una Copa del Món. Mondragón va jugar en el Mundial del Brasil del 2014 amb 43 anys i tres dies.

El Hadary però, no ha pogut evitar el segon penal dels saudites, amb gol d'Al-Faraj, abans d'una segona part amb ocasions a les dues porteries. A la darrera jugada, Al-Dawsari, amb un xut creuat, ha superat El Hadary evitant que els saudites acabin com a darrers de grup.