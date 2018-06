El repte de recuperar el millor Luis Suárez

Luis Suárez sembla haver perdut el gol. El davanter blaugrana, que amb la samarreta del Barça no aconsegueix marcar fora de casa a la Champions, no va marcar les diferències en el seu debut al Mundial contra Egipte, ja que va fallar ocasions clares de gol que l’han situat al centre dels debats tant al seu país com a Europa. Ara, contra la pitjor defensa del campionat, la dels saudites, tindrà l’oportunitat de marcar a un tercer Mundial, després de fer-ho el 2010 i el 2014. I podria fer-ho el dia que arribarà als 100 partits amb la samarreta de la selecció celeste (17 h, Cuatro).

“No es pot dubtar d’ell, sempre ha marcat. I continuarà marcant”, deia Óscar Washington Tabárez defensant-lo després de veure com fallava tres ocasions clares de gol contra els egipcis. “La pilota no ha volgut entrar, fa ràbia, però estic content pel triomf”, va dir amb una ganyota a la cara el davanter, que té una relació especial amb el Mundial, ja que els dos que ha jugat han estat marcats per dues targetes vermelles. El 2010, a Sud-àfrica, l’Uruguai va arribar fins a les semifinals, però Suárez no les va poder jugar, ja que havia vist la targeta vermella als quarts de final després d’evitar un gol de Ghana amb les mans. El partit havia arribat a l’últim minut de la pròrroga amb empat a dos gols, quan una rematada ghanesa anava cap a la porteria. Amb Muslera batut, Suárez, que defensava un córner, va evitar el gol amb la mà. El penal de després el va fallar Asamoah Gyan, i els uruguaians es van classificar per a la semifinal als penals. Suárez va poder jugar el partit per al tercer lloc, una derrota 3-2 contra els alemanys a Port Elizabeth. El 2014 Luis Suárez va tornar a ser expulsat per mossegar l’italià Chiellini, per la qual cosa va rebre una sanció de quatre mesos que el va afectar fins que va arribar al Barça, club amb què no va debutar fins a l’octubre.

El sisè uruguaià centenari

Ara, en el seu tercer Mundial, necessita retrobar-se amb el gol justament el dia que passarà a formar part de l’exclusiu grup de futbolistes amb 100 partits o més amb l’Uruguai, liderat pel lateral Maximiliano Pereira (125 partits), i del qual també formen part Diego Godín (118), Diego Forlán (113), Cristian Cebolla Rodríguez (106) i Edinson Cavani (102). Luis Suárez va debutar amb 20anys davant Colòmbia el 7 de febrer del 2007 ja amb l’actual seleccionador, Óscar Washington Tabárez, i aquell dia va ser expulsat. Des de llavors ha marcat 49 gols.

El partit contra els saudites, que van defensar molt malament contra Rússia al partit inaugural, sembla una oportunitat d’or per a Suárez d’aconseguir tornar a marcar en partits internacionals. A la Lliga de Campions, Suárez ha marcat tot just dos gols en l’últim any i mig. I fora de casa ja encadena tres anys sense fer-ho. Amb la samarreta la mitjana és superior, però també inferior a aquella que té a la lliga espanyola, on aquesta temporada va marcar 25 gols, menys que els 29 de la temporada anterior o els 40 de la 2015/2016. És, doncs, una tendència a la baixa d’un davanter que, amb 31 anys, sap que aquest podria ser el seu últim Mundial. Dins de les files dels saudites, la derrota per 5-0 dels deixebles de Juan Antonio Pizzi ha provocat les crítiques del ministre d’Esports i altres polítics, tant cap als jugadors com cap a Pizzi. “L’entrenador és el responsable tècnic de la derrota del seu equip. La possessió no va servir”, va exposar el vicepresident de la federació saudita, Nawaf al-Temyat, insinuant que l’exjugador del Barça perdrà el càrrec si no arriba als vuitens de final.